10 in amore. È DAVVERO STRAORDINARIA L’INUTILITÀ DI ADDOTTORARE LE CATEGORIE PROFESSIONALI COSTRINGENDOLE A ESTENUANTI E STUPIDI CORSI DI AGGIORNALENTO: UNO L’ETICA O CE L’HA O NON GLIELA PUÒ DARE NEMMEN DIO

Leopardi aveva regione quando diceva che il «genere umano, … non odia mai tanto chi fa male, né il male stesso, quanto chi lo nomina. In modo che più volte, mentre chi fa male ottiene ricchezze, onori e potenza, chi lo nomina è strascinato in sui patiboli, essendo gli uomini prontissimi a sofferire o dagli altri o dal cielo qualunque cosa, purché in parole ne sieno salvi». Pensava, forse, a molti dei giornalisti di oggi e a qualche magistrato particolarmente supponente?

Che razza di rompipalle questi di Linea Libera, vero compagni?

Qual è il fine del vero giornalista

se non colpire chi ha “poter fascista”?

Prerequisito per comprendere ciò che stiamo per scrivere, è rivedersi il film caramelloso (10 in Amore) interpretato da Doris Day e Clark Gable. Per il resto, l’argomento riguarda il tema di come si deve o non si deve fare un titolo su un giornale, senza confezionarlo o con stupidità (prima ipotesi: grave) o in malafede (seconda ipotesi: ancor più grave).

È inutile che l’ordine dei giornalisti della Toscana abbia sagagnato i maroni a tutti gli iscritti, se – come si vede con il titolo di oggi della Nazione – i giornalisti di Pistoia fuorviano alla grande la mente del lettore andando in culo all’ «obbligo inderogabile» del «rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

Noi di Linea Libera siamo dei cani infedeli, ma abbiamo una qualità che deve esserci riconosciuta: contrariamente ai magistrati della procura e a certi “professionisti” della carta stampata e no, siamo in grado leggere, interpretare, comprendere e rispettarli, gli obblighi stabiliti dal famoso art. 2 della legge 69/63 dedicata ai gazzettieri (cit. da Gozzano ironico per indicare i giornalisti).