2000 anni dopo. BUONA PASQUA? SI FA PER DIRE, GENTE. GLI AUGURI UNO SE LI DEVE MERITARE!

In questi giorni prepasquali, alla maniera mia, ho mandato in giro gli auguri che vedete nell’immagine di testa

CHI DISTINGUER GLI AUGURI MAI NON SÈPPE

FINÌ CHE SE LO PRESE IN LO “ZIPÈPPE”!

Non sono un cattolico praticante. Tantomeno sono buono e pronto al perdono come loro (tanto dire ti perdono, alla fine, non costa nemmeno un euro).

Non sono disposto ad abbonare i debiti con troppa facilità, perché penso che chi ha sottoscritto un contratto sociale con un popolo, abbia il dovere di rispettarlo. Non sono onesto come chi fa il giudice di mestiere, ma spesso seleziona la gente come il colonnello Rudolf Franz Ferdinand Höß ad Auschwitz: negando l’art. 3 della Costituzione di Mattarella & Benigni.

Non sono, insomma, un uomo di questi tempi infami, famosi solo per corruzione, Sodoma e Camorra, leccaculismo, ruffianesimo e rinascimento dopo aver mutato sesso o messo dinanzi a un uomo da far nascere, contro la sua volontà, due madri, un padre e un utero in affitto. Il tempo infame di uteri in vendita come scarpe da ginnastica; e buchi di culo offerti, alla maniera della Schlein, come soluzione ai problemi del clima…

Stupido come sono nato e rimasto per tutta la vita, non arrivo a capire come a incularsi e leccarsi l’umanità/cretitintà possa aiutare il clima: bene al clima potrebbero farlo, di sicuro, solo gli squali, ma se i cinesi non li ammazzassero tutti per fare il brodo sulle loro pinne usate come osso di zampa di vitello…