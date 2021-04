2+milioni di km. PRESENTATA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO IN AIUTO DI DYNAMO CAMP ONLUS

Il sottosegretario Caterina Bini: “Un chiaro esempio di ripartenza per lo sport unito alla solidarietà”

PISTOIA. [a.b.] È stata presentata ieri mattina la 2+Milioni di km edizione 2021, progetto ideato dalla azienda Bikevo, con l’obiettivo di invitare ciclisti e simpatizzanti della bici a mettersi in sella a supporto di una causa sociale ovvero la Dynamo Camp Onlus che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. L’evento avrà inizio l’8 maggio prossimo in concomitanza con l’avvio del Giro d’Italia da Torino

La 2+Milioni Km intende coinvolgere il maggior numero di persone, da atleti a simpatizzanti della bici, da soli, in squadra o anche in famiglia, che iscrivendosi sul sito www.2milionikm.com (al prezzo di 15 euro) percorrono km in modo libero e li devolvono moltiplicandoli per il coefficiente 0,25 €, oppure attraverso una donazione libera, o, ancora, grazie a una donazione da parenti, colleghi o amici. L’obiettivo è di superare i 2.157,066 pedalati lo scorso autunno.

Saranno raccolti fondi per Dynamo Camp, una Onlus che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie, presso il Camp e in ospedali, associazioni e case famiglia.

« Dynamo Camp – scrive la sottosegretaria Caterina Bini — è una realtà che conosco molto bene e che, nel corso degli anni, ho visitato svariate volte. È un’eccellenza non solo del territorio toscano ma di tutta Italia. Ha sede in provincia di Pistoia e per chi, come me, vi risiede sa quanto l’obiettivo principale della Onlus è la felicità dei bambini, i quali, sottoposti a periodi difficili di cure, rischiano di perdere la spensieratezza della loro età.

Dynamo Camp ha saputo, negli anni, diventare un punto di riferimento per le famiglie, sia a livello nazionale che internazionale. Non posso che fare i complimenti agli organizzatori per questa lodevole iniziativa. “2+ Milioni di Km” è un chiaro esempio di ripartenza per lo sport unito alla solidarietà. Che siano di squadra o individuali, è necessario continuare a incentivare le pratiche sportive che rappresentano il primo passo verso la socializzazione, l’integrazione e l’inclusione”.

La 2+Milioni di Km si articola in tre ondate distinte e consecutive:

PRIMAVERA 8 maggio – 30 giugno;

ESTATE 1 luglio – 31 agosto;

AUTUNNO 1 settembre – 31 ottobre.

Una parte dei proventi verrà donato anche al partner istituzionale di Dynamo Camp, il progetto Bicimparo della Federazione Ciclistica Italiana a sostegno della diffusione del ciclismo nei ragazzi da 5 a 15 anni. Non serve essere un ciclista professionista, chiunque può contribuire a modo suo con qualche colpo di pedale.