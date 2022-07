65° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI CURZIO MALAPARTE, IL COMUNE COMMEMORA LO SCRITTORE E INAUGURA LA NUOVA SEGNALETICA DEL SENTIERO

La nuova segnaletica è stata realizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Prato in collaborazione con il CAI e con l’associazione “Curzio Malaparte, pratese nel mondo”. L’assessore al Turismo Gabriele Bosi: “In occasione del 65° anniversario dalla morte di Malaparte inauguriamo la nuova segnaletica che valorizza il percorso che porta qui, sul monte Spazzavento e al Mausoleo dedicato allo scrittore pratese”

PRATO. Ieri mattina, in occasione del 65° anniversario dalla morte di Curzio Malaparte, una delegazione comunale si è recata sulla sommità di monte Le Coste per commemorare lo scrittore pratese morto il 19 luglio del 1957.

Sulla cima di quello che ai più è noto come monte Spazzavento, infatti, nel 1961 fu realizzato un mausoleo intitolato allo scrittore e saggista, per conservarne la memoria e per onorare la volontà espressa nella sua opera Maledetti Toscani, in cui scrisse …e vorrei avere la tomba lassù, in vetta allo Spazzavento, per sollevare il capo ogni tanto e sputare nella fredda gora del tramontano.

Una volta deposta la tradizionale corona d’alloro in memoria di Malaparte, durante la cerimonia presieduta dall’assessore al Turismo Gabriele Bosi, è stata anche inaugurata la nuova segnaletica del sentiero che porta sulla sommità del monte Spazzavento.

“Lo scorso anno, in occasione della commemorazione dello scrittore pratese Curzio Malaparte, mi ero impegnato a far realizzare una nuova segnaletica che valorizzasse il cammino che porta qui, al famoso Mausoleo sullo Spazzavento” – così ha commentato l’assessore al Turismo Gabriele Bosi, che ha aggiunto: “La nuova segnaletica è stata realizzata dall’Ufficio Turismo del Comune di Prato insieme al CAI Prato, Sezione “Emilio Bertini” 1885 e all’associazione Curzio Malaparte, pratese nel mondo.

Oltre alla segnaletica direzionale del CAI, abbiamo installato un totem all’inizio del percorso che parte da Santa Lucia, sotto Villa Filicaia, e un cartello davanti al Mausoleo. Entrambi recano il nuovo logo del sentiero e un codice QR code che rimanda a una pagina dedicata sul sito Prato Turismo.

Per questo obiettivo raggiunto voglio ringraziare l’Ufficio Turismo del mio Assessorato, il CAI e l’Associazione Curcio Malaparte per la collaborazione. Grazie anche a tutti i partecipanti alla cerimonia di oggi, tra cui la VAB, i volontari del CSN e la Polizia municipale”.

[comune di prato]