8 contro e 7+1 a favore. PARI & PATTA, E PER UN PUNTO MARTIN TENNE LA CAPPA

Giuda, dopo il suo bacio a Cristo, con un pezzo di fune in mano cercò un sicomoro e rimediò. Ma al Ciottoli non vengono le ruminazioni vomitorie per aver disfatto un Comune e la famiglia del Nerozzi?

«Giorno del giudizio» ad Agliana e Ciottoli con più pancia.

Ha ancora altre falsità da vomitare in aula contro Linea Libera?

FU PROPRIO IL BENESPERI CHE SALVÒSSI:

VOTÒ PER SÉNE E SALTÒ BUCHE E FOSSI

Mai vista tanta confusione in testa e mai trovati tanti personaggi in cerca d’autore come nel consiglio del giorno del giudizio ad Agliana. A Bergamo le donne avevano la camicia da notte con un buco all’altezza del pube e sopra scritto: «Non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio». Andavano a letto e scopavano piamente con quella addosso. Ad Agliana Alfredo Fabrizio Nerozzi ha invece tirato un ceffone in faccia a Agnellone e Pedrito con più forza di quello mollato ad Anagni da Sciarra Colonna al papa. Sulla sua camicia da notte Nerozzi aveva scritto: Io m’astengo e in ciò vi salvo,

ma vi lascio il culo calvo.

I commenti verranno dopo. Per ora limitiamoci a guardare certi protagonisti di questa infamia amministrativa messa in ponte da due sgherri del senatore eterodiretti dalla segretaria generale.

Tutti gli altri restano a denti asciutti. Buono ha fatto tanto per finire col non fare nulla. Vannuccini dovrà rodere l’osso ancora un anno e mezzo e tutto resterà com’era. Il Guercini e il 5 Stelle tali erano e tali restano. Fermi al palo.

A testa alta – e in linea con i suoi princìpi – Alfredo Fabrizio Nerozzi non ha salvato il popò di Bibì e Bibò, ma ha piuttosto ricordato loro che hanno fatto pena (e forse un po’ schifo): entrambi trafficanti per se stessi più che per un loro (mai esistito) serio progetto politico di riportare la legalità, la correttezza e la trasparenza in un casino mellettó come quello di Agrùmia.

Bel capolavoro, tutto sommato, che fa vedere, in concreto (ovviamente a chi non è scemo), che Pistoia è davvero una terra di mezzo e di metti-in-mezzo. Una terra in cui c’è un senatore di troppo e un Nordio di meno.

Amen!

Edoardo Bianchini

