8 MARZO, CONFCOOPERATIVE TOSCANA: “QUASI IL 40 PER CENTO DI DONNE NEI CDA DELLE NOSTRE COOPERATIVE”

La festa della donna nel ricordo della presidente Fiaschi: “Onoreremo la sua memoria anche con l’impegno per la parità di genere”

FIRENZE. “Il 39% dei componenti dei consigli di amministrazione delle nostre cooperative è composto da donne. Sono 1340 donne su 3502: un numero importante, che sta aumentando negli anni. Non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza”.

A dirlo è Silvia Andreini, coordinatrice della commissione Dirigenti cooperatrici di Confcooperative Toscana, in occasione della festa dell’8 marzo.

“Il mondo delle cooperative può essere da esempio in un mondo dove per le donne esistono ancora troppi soffitti di cristallo – spiega Andreini – e può farlo investendo sulla parità e contribuendo a un cambiamento culturale che porti uomini e donne a essere coinvolti allo stesso modo nella gestione degli impegni familiari.

“Quella di oggi per noi non è solo una giornata di festa, ma anche di ricordo per Claudia Fiaschi, la nostra presidente scomparsa lunedì scorso – concludono da Confcooperative Toscana –.

Una donna che credeva nella cooperazione come modello di sviluppo e che ha incarnato giorno dopo giorno un esempio concreto di donna e madre lavoratrice. Onoreremo la sua memoria anche con l’impegno per la parità di genere ”.

[ivana zuliani]