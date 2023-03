8 marzo. UN REGALO SPECIALE DALLE DONNE DI FDI: UN EVENTO DI APPROFONDIMENTO DI TECNICHE DI AUTODIFESA PER LE DONNE CONTRO OGNI VIOLENZA

Patrizia Ovattoni (consigliere di FDI): “L’iniziativa si terrà nel mese di marzo presso il salone consiliare di Prato. L’obiettivo è quello di condividere tecniche efficaci affinché le donne possano gestire situazioni pericolose”

PRATO. In un periodo come quello attuale, caratterizzato da violente aggressioni come quella subita da Martina oppure dalla 48enne finita in prognosi riservata, la consigliera comunale di Fdi Patrizia Ovattoni e la responsabile provinciale di Fdi del Dipartimento Pari opportunità Famiglia e Valori non Negoziabili Rosalba Gioé, hanno lanciato un’iniziativa per la cittadinanza.

All’evento sarà presente anche la deputata di Fdi Chiara La Porta che afferma quanto segue: “Grazie all’iniziativa pensata dalla consigliera Ovattoni e dal dipartimento pari opportunità, in occasione della festa della donna vuole offrire alle cittadine pratesi un approfondimento sulle tecniche di difesa nel tentativo di fornire loro delle conoscenze di base utili a fronteggiare situazioni spiacevoli che purtroppo anche nella nostra città si stanno verificando con sempre maggior frequenza”.

Si tratta di un’iniziativa — spiega Patrizia Ovattoni — volta a trasmettere alle donne nozioni e strumenti per una maggior consapevolezza di sé, per imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio allo scopo di riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base.

A condurre la lezione ci sarà l’istruttore di Full Contact e di Police Spray O.C. Enrico Zucchi .

Patrizia Ovattoni

Consigliera Comunale FDI