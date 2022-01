A 52 ANNI MUORE ARIANNA PAOLINI, CASSIERA ALLA CONAD

Da tempo stava lottando contro un tumore

PISTOIA. Forte, schietta e a volte brontolona. Una guerriera dagli occhi dolci a cui piaceva tanto ridere. Nonostante tutto. Nella notte tra sabato e domenica è scomparsa a 52 anni, Arianna Paolini, cassiera alla Conad a Pistoia, madre di Martina.

Da poco più di un anno stava combattendo contro un tumore. Stava continuando a fare cicli chemioterapici a Firenze e niente faceva presagire una imminente morte. Per tanti è stato perciò un fulmine a ciel sereno, una notizia tanto triste quanto inaspettata.

Arianna era benvoluta da tutti. Soprattutto dalle sue colleghe: “Eri quella donna che tutte vorrebbero essere, eri la nostra brontolona… Eri quella maestra di vita a cui non puoi che dire solo grazie..

Colei che ci ha insegnato a non farsi mettere i piedi in testa nella vita, che ci ha reso delle guerriere, che ci ha reso forti di fronte alle difficoltà e alla gente cattiva.. Per noi però sei e sarai tutto questo, oggi, domani, sempre!” si legge in uno dei tanti messaggi lasciati sul suo profilo facebook.

Scrive Katia, un’altra collega: “È facile parlare bene di una persona quando non c’è più… ma in questo caso tutto quello che hanno scritto è pura realtà. Sei stata la persona che mi ha insegnato il mio lavoro. All’inizio mi eri rimasta anche sulle palle, una donnona sicura di se che con il tempo ho imparato a conoscere ed ammirare. La vita ti ha messo in ginocchio tantissime volte ma nonostante tutto hai sempre lottato. Sei stata un esempio, una guerriera, una persona che nella sua semplicità è riuscita a lasciare un bellissimo ricordo ed un grande vuoto..”

Il trasporto di Arianna Paolini si terrà giovedì 13 gennaio alle ore 9 partendo dalle cappelle del Commiato dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia per il forno crematorio.

Ai familiari le condoglianze di Linea Libera.