A 64 ANNI MUORE L’IMPRENDITORE EDILE UMBERTO FLORI

L’assessore Bartolomei: “È stato un brillante imprenditore e un generoso anfitrione”

PISTOIA. A 64 anni per un improvviso malore è scomparso Umberto Flori, membro di una delle famiglie di imprenditori edili della provincia di Pistoia, figlio maggiore di Marcello Flori, ex presidente dell’associazione industriali di Pistoia, scomparso da diversi anni.

“Brillante imprenditore nell’edilizia in Toscana e in Repubblica Ceca e generoso anfitrione”, così lo ricorda l’assessore Alessio Bartolomei in un post su facebook.

Nel 2011 Umberto Flori, allora alla guida della Coset Spa (costruzioni edili toscane), azienda fondata nel 1982, fu vittima di un grave gesto intimidatorio.