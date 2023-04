A 83 ANNI MUORE LA PROFESSORESSA PAOLA BARBINI, STORICA DOCENTE DEL LICEO FORTEGUERRI

La professoressa Barbini aveva insegnato a intere generazioni di pistoiesi storia e filosofia. Era anche animatrice dei corsi di filosofia all’Università “Vasco Gaiffi”. I funerali mercoledì 5 aprile

PISTOIA . Ieri 2 aprile è scomparsa a 84 anni Paola Nella Barbini, storica docente di storia e filosofia al liceo Forteguerri di Pistoia e da diversi anni docente e animatrice dei corsi di filosofia dell’Università intitolata all’ex collega Vasco Gaiffi.

Nel 2013 aveva perso il marito Roberto Talini, esponente di spicco della sinistra pistoiese ed ex presidente dell’Arci provinciale e di Pistoiambiente.

“Ci viene a mancare un punto di riferimento, di cui ancora auspicavamo la ripresa delle sue lezioni. Ne ricorderemo con affetto la vivissima intelligenza, la grande cultura e l’inossidabile passione civile, testimoniata da una vita di battaglie e impegno sociale. Cara Paola, che la terra ti sia lieve”, questo il ricordo del presidente dell’Università Gaiffi ed ex collega del “Forteguerri” Andrea Fusari.

La salma sarà esposta fino mattinata di domani martedì alle cappelle del Commiato dell’Ospedale San Jacopo e successivamente sarà trasferita alle cappelle della Misericordia fino alle esequie che si terranno mercoledì 5 aprile alle ore 14 nella chiesa della Misericordia in via Can del Bianco.