A 88 ANNI È MORTO MONSIGNOR AGOSTINO CECCHIN, LUTTO A LARCIANO

Parroco a Larciano Castello e per anni cappellano ospedaliero anche nei reparti covid nel 2021 ricevette il monsignorato dal vescovo di San Miniato monsignor Andrea Migliavacca. I funerali martedì 26 dicembre alle 14,30

LARCIANO. [a.b.] A 88 anni è scomparso monsignor Agostino Cecchin, parroco di Larciano Castello. Originario di Castello di Godego era stato ordinato sacerdote il 25 aprile 1984., pochi mesi prima del suo cinquantesimo compleanno. A 17 anni si era trasferito a Milano per entrare nei frati Ospedalieri di san Giovanni di Dio (i «Fatebenefratelli»), iniziando gli studi come infermiere.

Esercitò per 12 anni la professione sanitaria alla clinica San Giuseppe. Ma fu poi all’ospedale di Gorizia, dove venne trasferito come caporeparto di medicina e chirurgia, che scattò il desiderio di diventare sacerdote concretizzatosi dopo una decina di anni e dopo un percorso che lo vide rimbalzare da una parte all’altra d’Italia: a Piacenza divenne infermiere personale dell’arcivescovo Ersilio Menzani, a Colle Val d’Elsa entrò in seminario, a Torino contemporaneamente al lavoro come infermiere al Cottolengo continuò a studiare teologia.

Poi ancora a Livorno e infine a Verona seguito da monsignor Ghizzoni che aveva conosciuto nel 1961 a Piacenza e che lo volle come sacerdote nella diocesi di San Miniato nonchè come segretario, autista e infermiere fino alla sua morte

Alla guida della parrocchia di San Silvestro I Papa è stato anche cappellano ospedaliero a Empoli-Fucecchio e San Miniato. Aveva ricevuto il monsignorato nel 2021 dal vescovo della diocesi di San Miniato (Pisa) monsignor Andrea Migliavacca che in quella circostanza aveva sottolineato la particolare attenzione del sacerdote al servizio dei più bisognosi e degli ammaltati. Persona buona, che mai si è risparmiata per aiutare gli altri, anche nel periodo critico del Covid monsignor Cecchin aveva assicurato a tutti il proprio sostegno spirituale. Era un prete amato dai parrocchiani ma anche dai medici e dagli operatori socio sanitari dgli ospedali.

Nel 1986 ebbe il privilegio di concelebrare una santa messa con Papa Giovanni Paolo II nella cappella privata in Vaticano.

Scrive il sindaco di Larciano Lisa Amidei: “Il nostro caro Don Agostino ci ha lasciato, l’angelo custode di tanti malati, innamorato della sua Parrocchia, dei bambini e di Larciano Castello non è più con noi. Non poteva esserci giorno più giusto per un uomo di fede come lui”.

Le esequie di monsignor Cecchin si svolgeranno martedì 26 dicembre alle 14,30 nella chiesa parrocchiale. Nel giorno di Natale la salma sarà portata in chiesa dove rimarrà fino al funerale.