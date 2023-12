A 92 ANNI È MORTO ROBERTO MARINI, FONDÒ L’ ARCHIVIO “ROBERTO MARINI – OLTRE IL SECOLO BREVE” 

I funerali domani giovedì 13 alle 10 nella chiesa di Sant’Andrea

PISTOIA. [a.b.] A 92 anni è morto Roberto Marini, figura di spicco della cultura pistoiese, artefice nel 2017 della nascita della Fondazione e dell’Archivio che porta il suo nome.

Costituito quasi nella sua interezza dal materiale raccolto da Marini sin dall’adolescenza l’Archivio con sede nella Galleria Nazionale comprende 10.000 libri, 500 testate di riviste, 8500 LP, 300 45 giri, 13 bobine Geloso, 860 audiocassette, 3500 cd, 50 dvd, 4000 videocassette, 500 miscellanee tematiche, manifesti, volantini, calendari e altro ancora.

“Il suo grande sogno di mettere a disposizione di ogni persona l’enorme quantità di materiale da lui raccolto in un’intera vita — scrive il responsabile Roberto Niccolai — si è realizzato e proseguirà nel futuro nell’Archivio che porta il suo nome.

Ci mancherà il mentore, l’anima discreta e riservata che seguiva da lontano, ormai ammalato, ogni nostro progresso, ogni evento, ogni progetto, con la cura e la passione che da sempre ha dedicato all’impegno politico e civile”.

“Marini — continua — era una persona schiva, che di sé non ha lasciato molte immagini, e non possiamo perciò mostrarvi com’era. Ma chi vorrà sapere chi era Roberto Marini potrà vistare il suo archivio, dove lo troverà per intero”. Marini in passato ha lavorato nella lega cooperative e si è impegnato in politica.

“Grati al lavoro e alla coerenza della sua vita. Condoglianze all’Archivio — scrive il segretario Ivano Bechini — da parte mia e naturalmente del PRC Pistoia”.

I funerali si terranno giovedì 13 dicembre alle ore 10 nella chiesa di Sant’Andrea.