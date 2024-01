A 94 ANNI È MORTO GIULIANO GORI, IMPRENDITORE, COLLEZIONISTA E MECENATE

Il mondo dell’arte è in lutto. Aveva trasformato la Fattoria di Celle a Santomato in un punto di riferimento per artisti di tutto il mondo

PISTOIA. [a.b].È morto a 94 anni Giuliano Gori, imprenditore e mecenate, collezionista d’arte contemporaneo. Fino dalla giovane età l’imprenditore di origini pratesi si era attivamente interessato al rinnovamento dei linguaggi artistici, avendo vissuto il periodo post-bellico in un clima culturale di grande risveglio.

L’assidua partecipazione con numerosi artisti, identificati come artefici delle nuove forze creative, gli aveva permesso di accumulare un inestimabile patrimonio di amicizie utili in seguito per spianargli nuove strade destinate a divenire modelli per tante realtà, non soltanto nazionali.

Dal 1970 aveva dato vita al progetto della Fattoria di Celle a Santomato di Pistoia, dove aveva trasferito la sua collezione personale, trasformando la storica dimora in un punto di riferimento per l’arte contemporanea mondiale e chiamando artisti da tutto il mondo a realizzare opere permanenti che si integrassero con il contesto ambientale.

L’inaugurazione di questo spazio, da molti ritenuto come uno dei più grandi laboratori artistici esistenti, avvenne il 12 giugno 1982 e da allora ininterrottamente sono state ospitate e sperimentate le varie discipline dell’arte. Contestualmente all’inaugurazione il museo di villa di Celle è stato aperto al pubblico accogliendo ogni anno su appuntamento molte migliaia di visitatori perlopiù prenotati da musei, università e altre istituzioni provenienti dai diversi continenti.

L’attività di Gori e degli artisti di volta in volta coinvolti nel parco è continuata incessante e costante negli anni sino a raggiungere con gli ultimi interventi nel 2022, la straordinaria collezione di oltre 50 opere all’aperto. Giuliano Gori ha tenuto decine di conferenze nelle università italiane e nei musei di tutto il mondo, tra cui ricordiamo il Louvre nel 2009. La collezione Gori è stato argomento per oltre quaranta tesi di laurea e post laurea. Per la completa biografia: https://www.fortedibard.it/wp-content/uploads/2017/08/CV-Gori.pdf