A BARILE VA IN SCENA “POLVERE DI STELLE”

Domenica 3 settembre spettacolo di cabaret nei giardini pubblici della frazione

PISTOIA. Domenica 3 settembre alle 21 nei giardini pubblici di Barile, andrà in scena il cabaret Polvere di stelle a cura dell’Associazione culturale Zona Teatro Libero in collaborazione con la Proloco di Barile.

Dopo il successo del “Gran Ballo d’estate” in piazza del Duomo, sabato 16 settembre alle 21 si torna in pista con una nuova serata danzante, “Il ballo di fine estate”, che chiuderà la stagione estiva degli eventi di “Socialmente”.

L’iniziativa sarà ospitata dalla casa del popolo di Bottegone con l’intrattenimento musicale curato dell’orchestra Angela Music.

Le iniziative fanno parte del calendario di “Estate in città”.

«Prosegue anche nel mese di settembre – dichiara il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti – il programma di “Socialmente”, il progetto rivolto in particolare ai cittadini della terza età, ma esteso anche a tutta la comunità, per offrire occasioni di aggregazione e momenti spensierati da passare insieme, grazie all’indispensabile sostegno delle associazioni del nostro territorio sempre pronte a mettersi a disposizioni per il bene della collettività».

Gli eventi di Socialmente sono a cura dall’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale in collaborazione con Auser Territoriale Pistoia OdV, Anteas. Pistoia OdV; Arciconfraternita Misericordia Pistoia OdV; A.P.D. Pistoia APS; Arci Comitato Provinciale Pistoia.

La serata è aperta a tutti, a ingresso gratuito.

Per i cittadini residenti a Pistoia ultrasessantenni e con difficoltà motorie, è prevista la possibilità di richiedere il trasporto gratuito ai luoghi delle iniziative in programma contattando AnzianInforma al numero 0573 505243 non più tardi del giorno antecedente all’evento.

[comune di pistoia]