A CARABATTOLE ARRIVA UN WEEKEND PIENO DI SORPRESE

Grande attesa per CARI’IMI’ Vini e Art in The Park

AGLIANA. Dopo il successo dei primi mesi continua la programmazione di Carabattole Love Park. In questo weekend vanno in scena due delle novità di Settembre, mese di chiusura dell’evento:

CARI’IMI’Vini, La Degustazione Enologica di Carabattole, dove aziende del territorio e non solo porteranno le loro produzioni di vino divise in 5 colori: Rossi, Rosati, Orange, Bianchi e Bollicine.

L’evento in collaborazione con Vitium Pistoia si terrà Venerdì 8 e Sabato 9 Settembre dalle ore 19.30 fino alle 24.00.

Ecco le aziende presenti:

Distribuzione Le Bollicine

”un Modo Nuovo Di Bere Champagne” Soc.agr. La Fiorita (Lombardia); Ornella Molon Traverso (Veneto + Friuli Venezia Giulia); Az.agr. Zanasi (Emilia Romagna); Az.agr. Cagliero (Piemonte); Az.agr. Manara (Veneto); Az.agr. Virginiolo (Toscana); Fattoria Vallacchio (Toscana); Fattoria Di Ripa D’orcia (Toscana); Tenuta L’armonia (Veneto); Podere La Botta (Toscana); Agriturismo Podere Dell’anselmo (Toscana); Casa Giachi (Toscana)

Ci sarà anche uno special Guest in questi due giorni: Simone Chiappini, in arte Chiappizza, mastro panificatore, che sarà presente con una pala creata per l’occasione: Pala al Vino Rosso con Peposo.

Ci saranno anche i Talk-Show dalle 19.30 sul mondo del vino, Venerdì 8 sarà il turno del Mondo degli Orange con Happy Orange Wine, Sabato 9 entreremo nel pianeta del Metodo Classico con Vitium Pistoia e I Cugini di Bacco.

Domenica 10 invece sarà il turno di Art in The Park, l’Urban Festival che festeggia i 50 anni di Hip-Hop.

Dalle ore 11.00 alle ore 00.00:

– Street artist/Live Painting

– Aree artistiche, didattiche ed interattive per grandi e per piccini,

-Area Break dance,

-Area food and beverage,

-Area Muay thai,

-Live instrumental Drum&Bass

-Vari stand (streetwear, artigianato,piercing,graffiti artigianato..)

ed infine sul palco si esibiranno dalle 19.00 in poi artisti della scena Rap italiana e locale, con special guest “ENSI”. (nella foto)

Tutti gli eventi sono ad Ingresso Gratuito

