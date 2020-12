A CASA DI ZELA UNA MOSTRA DI PRESEPI

Nell’ambito della iniziativa “Forme del presepe dagli anni ’50 ai giorni nostri” a Caserana saranno esposti alcuni presepi artistici

QUARRATA. In contemporanea con l’esposizione della Natività di Giuseppe Gavazzi domani martedì 8 dicembre, presso il Museo Casa di Zela (in via Nuova 48 a Casini) verrà inaugurata la mostra “Forme del presepe dagli anni ’50 ai giorni nostri”.

Verranno esposti:

Il presepe di juta di Franco Melani

Un presepe da viaggio di Associazione La Tiritera

Il presepe dell’artigiano di Marco Turi

Dalle Piastre, il paese dei presepi di Fabrizio Nitti

I presepi verticali di Piero Mantellassi

Dal gesso alla plastica – Il lungo cammino di pastori e Re Magi (Sezione documentaria)

Sarà possibile visitare la mostra nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle ore 19. Gli altri giorni su appuntamento, prenotando al numero 338 2792423

L’evento è realizzato con il sostegno di UniCoop Firenze – Sezione Soci di Agliana e Quarrata, Banca Alta Toscana credito cooperativo e Fondazione Banca Alta Toscana.

La mostra si concluderà mercoledì 6 gennaio 2021.

Info: info.casadizela@gmail.com