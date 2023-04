A CIREGLIO UN NUOVO PUNTO INFORMATIVO E DI SERVIZIO DELLA CISL

L’inaugurazione domenica 16 Aprile alle 15. Per tutta la giornata “Sagra della porchetta” e intrattenimento musicale. Il nuovo sportello sarà in funzione il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina. Diversi i servizi offerti, dalla dichiarazione dei redditi alla compilazione del modello Isee ed Imu, dal calcolo della pensione alle pratiche per invalidità, assegni familiari, disoccupazione e Naspi

PISTOIA — CIREGLIO. Sarà inaugurato dopodomani a Cireglio un nuovo punto di informazione e di servizio per la montagna della Cisl, a cura dei Pensionati della F.N.P.

L’inaugurazione della sede è fissata per domenica 16 Aprile, alle 15, in via Modenese 546, nell’edificio che ospita gli ambulatori medici, dietro la chiesa, all’interno di un’iniziativa che comprende tutta la giornata e prevede la Sagra della porchetta e un intrattenimento musicale nel pomeriggio con l’associazione “Quelli del martedì”. La sagra si terrà nella sede della C.R.I. in via Castello 6, a partire dalle 10.30.

L’iniziativa è promossa da FNP Toscana Nord in collaborazione con Cisl Toscana Nord e Anteas Pistoia

I servizi offerti nella sede Cisl – Nella sede di Cireglio si potranno effettuare diverse pratiche: dalla dichiarazione dei redditi, alla compilazione del modello Isee ed Imu, alla richiesta del reddito di cittadinanza, all’assistenza e consulenza per successioni. Si potrà inoltre richiedere il calcolo della pensione, fare le pratiche per l’invalidità, per gli assegni familiari, per la disoccupazione e la Naspi.

La consulenza sarà effettuata due giorni a settimana, il lunedì pomeriggio ed il venerdì mattina, da personale esperto in collaborazione con il Centro Servizi e con il patronato Inas della Cisl.

Il commento di Cristina Zini – “Oggi più che mai è necessario essere vicini alle persone, raccogliere le loro richieste e dare risposte ai loro problemi – commenta Cristina Zini, segretaria dei Pensionati della Cisl Toscana Nord e responsabile di Pistoia -.

È con questo spirito che abbiamo deciso di offrire i nostri servizi agli abitanti della montagna aprendo una sede in una zona che è facilmente raggiungibile da vari paesi e frazioni della collina pistoiese, convinti che i servizi di prossimità siano utili e possano offrire risposte ai bisogni della gente”.

[vannini — cri cireglio]