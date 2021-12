A CUTIGLIANO “IL PINOCCHIO D’ARGILLA IN MOSTRA”

Fino al 10 gennaio 2022 presso il centro espositivo di Palazzo dei Capitani sono visibile le sculture realizzate dal ceramista Stefano Innocenti

CUTIGLIANO. [a.b.] Fino al 10 gennaio prossimo presso il centro espositivo di Palazzo dei Capitani in via Papiglioni 43 a Cutigliano rimane aperta dalle 16 alle 18 “Il Pinocchio d’argilla in mostra”.

Saranno visibili le sculture del ceramista Stefano Innocenti dedicate a Pinocchio, il celebre burattino protagonista del romanzo di Carlo Collodi.

La mostra ricorda i 40 anni del “Pinocchio sugli sci” ed è curata da Giuseppe Garbarino.

Il ceramista Innocenti trova nella tecnica della “maiolica” una importante unione tra tradizione e sperimentazione.

Le sue forme (veri e propri elementi di design o complementi d’arredo) non sono rivestite ma vestite e grazie alla tecnica del traforo sono caratterizzate spesso da raffinate geometrie che avvolgono tutto l’oggetto.

“L’interesse e l’amore per il libro di Pinocchio – ha detto Innocenti – mi hanno portato ad eseguire alcune sculture che illustrano il racconto in sintonia con il testo originario”

http://www.stefanoinnocenti.com/theartist.html