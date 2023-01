A FEBBRAIO AL VIA IL PROGETTO YOURADIOLAB

Ideato da YouLab Pistoia è rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 18 anni residenti a Pistoia ed è gratuito. L’obiettivo è formare giovani per creare e mettere in onda programmi radiofonici. Le candidature si possono presentare entro il 18 febbraio

PISTOIA. YouRadioLab è il nuovo progetto ideato da YouLab Pistoia in collaborazione con Radio Pistoia Web in partenza a febbraio.

È rivolto a ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni residenti a Pistoia disponibili a partecipare ad un progetto finanziato dall’Ambasciata USA in Roma, che si propone di formare gratuitamente dei giovani alla ideazione, creazione e messa in onda di programmi radiofonici che faranno parte del palinsesto di una web radio locale, sui temi della cultura americana.

Nell’acquisizione di queste nuove competenze, i giovani saranno seguiti da esperti di Radio Pistoia Web che li guideranno nella raccolta ed elaborazione di contenuti culturali da adattare alle esigenze della diffusione audio, contando sulla collaborazione di chi, lavorando in una web radio, è in grado di aiutarli a conoscere le caratteristiche di questo mezzo di comunicazione e a sfruttarne al meglio le potenzialità.

Provare a registrare una trasmissione radiofonica in maniera improvvisata è praticamente impensabile: occorre conoscere le basi della radiofonia, saper scrivere per la radio, avere padronanza della musica e della sonorizzazione, apprendere le tecniche di conduzione e saper realizzare interviste interessanti per il pubblico.

Il progetto ha lo scopo di formare ragazze e ragazzi sia sulla creazione di programmi radiofonici e sulle tecniche dello speakeraggio, sia sugli aspetti del backstage (mixaggio, regia). In particolare verranno affrontate: ideazione e creazione di programmi radiofonici; tecniche di speakeraggio, tecniche di registrazione e conoscenza dei software ulitizzati; editing e post-produzione.

Il primo incontro fissato per martedì 28 febbraio si svolgerà nella Biblioteca San Giorgio, gli altri nella Radio Pistoia Web. Il corso, che proseguirà per una durata totale di circa tre mesi, prevede due incontri settimanali (martedì e sabato) di due ore ciascuno. Al termine del laboratorio saranno creati cinque episodi radiofonici sulla cultura americana, che verranno definiti durante gli incontri.

Per presentare la propria candidatura è necessario inviare entro il 18 febbraio una mail a youlab@comune.pistoia.it indicando i propri dati anagrafici, la propria disponibilità a partecipare al progetto e il proprio background di studio o passione personale che muove il candidato a partecipare al progetto.

[puggelli —comune di pistoia]