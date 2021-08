A FERRAGOSTO MUSEI APERTI A PISTOIA

Gli orari dei principali luoghi d’arte pistoiesi

PISTOIA. Per Ferragosto a Pistoia il Museo Civico di arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, la cattedrale di San Zeno, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, Palazzo Buontalenti, Palazzo De’ Rossi, la Fortezza Santa Barbara e Pistoia Sotterranea resteranno aperti, un’occasione per turisti e cittadini di visitare la città e il suo patrimonio artistico, storico e culturale.

Sabato 14 agosto e domenica 15 (Ferragosto), il Museo Civico di arte antica in Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la mostra di Marinella Senatore ‘A salire a le stelle!To Climb to the Stars’ a cura di Ilaria Bernardi, saranno aperti con orario continuato dalle 11 alle 19 (info http://musei.comune.pistoia.it/ – oppure chiamare le biglietterie dei musei: Civico di Arte Antica 0573-371296 – Museo dello Spedale del Ceppo 0573 371023– Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni 0573/371817).

L’ingresso ai musei civici è gratuito e per accedervi occorre esibire il Green Pass e rispettare le norme previste dal protocollo di sicurezza anti-Covid-19 (mascherina, igiene delle mani, distanziamento).

Ecco gli orari di apertura per Ferragosto dei principali luoghi d’arte pistoiesi.

Battistero di San Giovanni in Corte è sempre aperto anche nel giorno di Ferragosto con orario dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito.

Campanile di piazza Duomo. Anche domenica 15 agosto sono previste le visite sul Campanile di piazza Duomo ogni ora a partire dalle 10.30 (ogni gruppo massimo 12 persone). Il biglietto costa 10 euro. Gli interessati possono presentarsi direttamente al Battistero oppure prenotarsi al numero 334-1689419.

Cattedrale di San Zeno. Nel giorno di Ferragosto è aperta dalle 10.30 alle 17.30, orario continuato. L’entrata è libera. È possibile essere accompagnati a visitare l’Altare d’Argento (che custodisce una reliquia di San Jacopo, patrono di Pistoia, luogo particolarmente importante nell’Anno Iacobeo 2021) all’interno della chiesa con un’audioguida. Il biglietto costa 5 euro e si acquista al Battistero. Per entrambe le visite (Campanile e Altare d’Argento) il costo del biglietto è di 12 euro.

Fortezza Santa Barbara è aperta da martedì a domenica (anche nel giorno di Ferragosto) dalle 8.30 alle 13.30 (entrata gratuita). Chiuso il lunedì. Info: https://bit.ly/3xEEwN8 .

Palazzo Buontalenti e Palazzo De’ Rossi sono aperti anche domenica 15 agosto. Palazzo De Rossi con la mostra Pistoia Novecento si può visitare dalle 10 alle 19, Palazzo Buontalenti con la mostra Aurelio Amendola dalle 14 alle 19. Info: 0573 974267, www.fondazionepistoiamusei.it/biglietteria/.

Pistoia Sotterranea è aperta tutti i giorni, compresa domenica 15 agosto, dalle 10 alle 17 (solo visite guidate, info 0573-368023).

[comune di pistoia]