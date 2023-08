A FERRAGOSTO MUSEI APERTI

Gli orari dei principali luoghi d’arte pistoiesi

PISTOIA. Per Ferragosto a Pistoia il Museo Civico d’arte antica nel Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, la cattedrale di San Zeno, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, l’Antico Palazzo dei Vescovi, Palazzo De’ Rossi, il Museo di San Salvatore, la Fortezza Santa Barbara e Pistoia Sotterranea resteranno aperti, un’occasione per turisti e cittadini di visitare la città e il suo patrimonio artistico, storico e culturale.

Sabato 12, domenica 13 e martedì 15 agosto, i Musei Civici (Museo Civico d’arte antica nel Palazzo comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle 11 alle 19; lunedì 14 agosto, le visite saranno possibili dalle 15 alle 19. Sono gli ultimi giorni per godere, a Palazzo Fabroni, della mostra collettiva “Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora” a cura di Nub Project Space e Gabriele Tosi, che terminerà proprio il giorno di Ferragosto.

Per informazioni: sito web musei.comune.pistoia.it, pagina Facebook Musei Civici Pistoia.

Ecco gli orari di apertura per Ferragosto dei principali luoghi d´arte pistoiesi.

Battistero di San Giovanni in Corte è sempre aperto, anche nel giorno di Ferragosto, dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Al Campanile di piazza Duomo sono previste visite anche martedì 15 agosto nei seguenti orari 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Il biglietto costa 10 euro, ridotto 5,50 euro. Gli interessati possono presentarsi direttamente al Battistero.

Cattedrale di San Zeno. Nel giorno di Ferragosto è aperta dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19; negli altri giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. L’entrata è libera. È possibile essere accompagnati a visitare l’Altare d’Argento (che custodisce una reliquia di San Jacopo, patrono di Pistoia) dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.15 all’interno della chiesa con un’audioguida (visita non consentita durante le celebrazioni del 15 agosto). Il biglietto costa 5 euro, 3.50 euro il ridotto, e si acquista al Battistero.

Anche le sedi di Pistoia Musei restano aperte martedì 15 agosto. L’allestimento stabile Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi (Pistoia, via de’ Rossi 26) saranno visitabili con l’orario consueto dalle 10 alle 20. Il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi sarà aperto, anche il 15 agosto, dalle 10 alle 19.

Infine, il Museo di San Salvatore (in via Tomba di Catilina), oltre all’apertura ordinaria del fine settimana, sarà eccezionalmente aperto anche a Ferragosto con orario continuato dalle 10 alle 19.

La Fortezza Santa Barbara è aperta da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30, con ingresso gratuito. Apertura straordinaria lunedì 14 agosto, sempre dalle 8.30 alle 13.30. Inoltre la struttura è aperta anche nella seconda e quarta domenica del mese e il primo e il terzo lunedì del mese, sempre dalle 8.30 alle 13.30. Per informazioni: 0573 24212 oppure https://bit.ly/3xEEwN8.

Pistoia Sotterranea è aperta tutti i giorni, compreso martedì 15 agosto, con visite guidate alle 10 e alle 11.30 e nel pomeriggio alle 15 alle 16.30. Per informazioni, chiamare il numero 0573 368023.