A FIANCO DI CHI È SPECIALE, ONLINE IL CORSO DI FORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE IL SOLE ADP

Gli incontri gratuiti sono rivolti a famiglie e caregiver di persone con Sindrome di Down

QUARRATA. Nell’ambito del progetto Hero – Hubs Educativi per la resilienza e le Opportunità, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, al via tre incontri di formazione online aperti alle famiglie e ai caregiver di persone con Sindrome di Down.

A partire dal 5 maggio, per tre settimane, sarà possibile approfondire temi quali la relazione, l’autonomia e la gestione delle emozioni con le psicologhe dott.sse Daniela Carpenzano e Matilde Sanesi.

Ogni incontro vuole essere un‘opportunità formativa, di confronto e riflessione per famiglie che condividono esperienze e bisogni simili. Le attività sono organizzate da Il Sole Adp – Associazione Down Pistoia nell’ambito dell’Hub Pistoia di Hero, il progetto sostenuto da Con i Bambini e Fondazione Caript con capofila la Cooperativa Sociale Gemma.

Il Sole Adp, partener del progetto Hero, è un’associazione nata a Pistoia nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori con figli affetti da Sindrome di Down, per condividere, affrontare e risolvere i problemi che la disabilità comporta nella vita di tutti i giorni.

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno in modalità online con orario 17:30-19.00.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

5 maggio: gestione delle emozioni e regolazione emotiva

12 maggio: lo sviluppo delle autonomie

20 maggio: il corpo che cambia: conoscersi per autoregolarsi

INFO E ISCRIZIONI:

Dott.ssa Daniela Carpenzano: daniela.carpenzano92@gmail.com

Dott.ssa Matilde Sanesi: matilde.sanesi@libero.it

INFORMAZIONI

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org.

