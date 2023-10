a filippi! NON C’È IMPERO CHE DURI: PERCIÒ NON FATEVI INFINOCCHIARE, GIORNALISTI “COMPRATI E VENDUTI” COME VI DEFINIVA PANSA…

A Pistoia le famose «autorità costituite» insegnano come politicamente corretta l’autocastrazione della verità in nome di un Dio che «non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande»?

Il vero nemico dell’art. 21 della Costituzione e della libertà d’informazione è proprio l’Ordine dei Giornalisti, pieno di pregiudizi e paggio del potere

FINITA LA CHIESA RESTANO IN PIEDI

SOLO I GIORNALISTI E LA SINISTRA

Volete parlare dei limiti della libertà di cronaca o, in altri termini, di autocastrazione come avveniva in L’ultima donna, signori giornalisti iscritti a un albo cadente, tenuto da capi decadenti, falsi, bugiardi e traditori della libertà di informazione? Lo volete fare il 4 ottobre prossimo a Sarcofago City? Bene. Allora, a tutti coloro che parteciperanno alla tre ore “secca-scroto” organizzata dal dis-ordine fiorentino, è giusto narrare, come faceva anche il povero Cristo, una parabola che riguarda la serietà e l’attendibilità dei padroni dell’informazione, ai quali io non ho mai presentato nessuna richiesta di dimissioni, anche se loro hanno sempre sostenuto questo, arrivando perfino (sia Bartoli che Marchini) a denunciarmi per esercizio abusivo della professione giornalistica e per stampa clandestina. Purtroppo gli analfabeti (ivi compresi certi egregi procuratori-capo e sostituti pistoiesi) arrivano anche a questo, se non addirittura più in là. Ecco dunque la parabola dei buoni samaritani difensori del Pd e della gente del Pd: falsi, bugiardi, calunniatori, ingannatori e capaci anche di attuare quei “disegni criminosi” di cui parla spesso un altro campione della procura pistoiese, Claudio Curreli, che ne è ben esperto. Quando vi metterete a sedere all’Università Popolare “Aligi Bruni”, e farete finta di seguire gli oratori spippolando sul cellulare, pensate a queste tracce connotanti che sto per darvi. Soprattutto portatevi dietro delle scatole di Gaviscon per digerire le stronzate politicamente corrette che cercheranno di ficcarvi in testa de non altrove. Ma andiamo avanti con ordine.

In queste vicende, di cui sto per parlarvi, è coinvolta una coppia d’alto affare (cito Manzoni): ma non don Ferrante e donna Prassede. Qui si indicano due presidenti fiorentini, Carlo Bartoli e Giampaolo Marchini, di cui il primo, oggi, si è seduto (guardate la foto) alla destra della Giorgina Meloni.

Era una notte buia e tempestosa, scrive Snoopy. Era un boscabbaccano di ordine fiorentino, scrivo io. Ed era il 2015. Quando il signor non-avvocato Luca Cei (esercizio abusivo della professione forense, assolutamente ignorato dall’Ordine di Vicolo de’ Malespini 1) scrisse alla disciplinare fiorentina perché, secondo lui, tutte le stronzate che una certa Daniela Ponticelli (plurisalvata dalla commissione almeno tre o quattro volte e quindi favorita dalla sinistra dominante in Vicolo de’ Malespini 1, Malespini di nome e di fatto) scriveva sulla favolosa sanità di Enrico Rossi. Codesta tizia una volta la salvò, e non molto onorevolmente, anche Maurizio Gori, se non erro.

Scrisse, questo Cei. E gli rispose il presidente della disciplinare Gianfrancesco Apollonio. Gli altri due del trio erano: il Marchini, oggi successore-diàdoco di Carlo Bartoli, ma allora segretario di commissione; e Simona Poli, membro.

Per farla breve, decisero all’unanimità che tutto ciò che scriveva la Ponticelli era oro colato dal moro, mentre quello che scrivevamo noi (all’epoca combattevamo con tutte le forze la soppressione della sanità montana voluta da sant’Enrico Rossi) era una emerita stronzata; un rigurgito di denigrazioni senza senso – e anche sessiste, cazzo!

Cinque testimoni molto informati e fededegni non bastarono a far cambiare idea alla cellula del Pd di Vicolo de’ Malespini 1. Il 12 giugno del 2015, tutti d’amore e d’accordo, Apollonio, Marchini e Poli decisero la censura nei miei confronti.

Vi risparmio, almeno per ora, tutti i particolari di culilinguo che emergono dai documenti della disciplinare: la lingua di una giraffa è semplicemente un decimo di quella dei campioni che vi ho indicato.

Per farla ancor più breve, la notizia del provvedimento della censura – che doveva essere affissa in bacheca all’interno degli uffici dell’ordine –, tanto per fare i supercalifragilistichespiralidosi politicamente corretti/corrotti – la pubblicarono sul sito dell’OdG (https://www.odg.toscana.it/). E ce la tennero per 4 o 5 anni, mentre doveva restarci solo per 60 giorni: «I dispositivi dei provvedimenti adottati vengono portati a conoscenza degli iscritti mediante affissione per almeno sessanta giorni presso la sede del Consiglio di disciplina Territoriale». Ad sputtanandum? Forse.

Poi dicono che io non sono paziente, vero dottor Grieco? Che sono uno stalker, nella mente contorta di Curreli e della gente della procura della repubblica di Pistoia.

Sfavatissimo – lo posso dire? – feci scrivere a Bartoli dal mio avvocato: con richiesta anche dei danni all’immagine per questa cialtroneria dei supercorretti/supercorrotti. E qui viene il bello.

È ovvio che io ho tutti i documenti e tutte le Pec del caso, perché così lavoravano i giornalisti montanelliani quando io ho iniziato a scrivere nel 1967, 56 anni fa – non ieri l’altro.

La Pec giunse al presidente Carlo Bartoli in mattinata. Ma cosa accade? Dopo averla ricevuta, a corsa come quando si scioglie un sacco di topi, alle 12:30 la notizia della censura inflittami dal trio Apollonio-Marchini-Poli fu cancellata dal sito dell’Ordine. Che capoccioni, direbbe Gerry Scotti di Paperissima.

Ed ecco che qui torna a mano il discorso della propensione alla delinquenzialità da parte della presidenza dell’ordine fiorentino per il disegno criminoso di cancellare ogni traccia sopprimendo il cadavere. Bei giornalisti! Belle persone davvero! Grandi garanti della verità da raccontare al popolo bue!

Tuttavia, tanto per non lasciare niente al caso, dopo qualche tempo scrissi di nuovo al presidente Bartoli sollecitandogli il sua culpa richiesto in precedenza; e chiedendogli di venire a Canossa anche dal punto di vista del risarcimento del danno all’immagine per avermi tenuto dentro alla gabbia appesa al di fuori della cinta muraria del castello esposto al pubblico ludibrio. Il Bartoli fu ancora più gentile: mi mandò, tout court, a fare in culo.

Questo è, di fatto, il presidente – oggi – dell’ordine nazionale dei comprati/venduti di Pansa.

E io dovrei chinare la testa a gente così, senza patria e senza coscienza? Gente che, con il Marchini – le cui narrazioni professionali non sono ancora affatto finite: ne ho un cassetto pieno –, osa denunciarmi per esercizio abusivo della professione mentre il tribunale di Pistoia (anch’esso accecato dall’odio contro chi, come me, rompe le uova nel paniere) fa il censore e si scatena ancora di più contro chi non è schiavo del potere protervo e deviato di uno stato che è solo un mucchio di carta disapplicata da sempre?

La Terra dicono che abbia circa 5 miliardi di anni. Sapete quanti tirannosauri Rex e quanti Matusalemmi sono scesi nell’ombra, anche se tutta questa gente – giornalisti, politici, giudici, scienziati – crede di essere eterna?

Quando andrete a farvi imbonire dal trio dell’autocastrazione della libertà di informazione e di critica, guardate, partecipanti all’infibulazione, se vi riesce pensare, almeno un attimo, a che razza di maledizioni le cosiddette «autorità costituite» cercano di farvi fare l’inchino.

E se non siete ruffiani come dei veri «comprati e venduti», rifiutatevi di fare l’inchino come Schettino con la Costa Concordia all’isola del Giglio!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]