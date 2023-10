A FUOCO IL BOSCO NELLA ZONA DI PIEVE A CELLE, STANNO INTERVENENDO GLI ELICOTTERI

Nella tarda mattinata un incendio partito da un uliveto ha interessato un perimetro di circa 1500 metri quadri a Santomato

PISTOIA. [a.b.] Giornata impegnativa per gli incendi che stanno interessando il territorio pistoiese. Conclusa la bonifica dell’incendio verificatosi in tarda mattinata a Santomato dove grazie al tempestivo intervento del personale antincendio si è evitato che le fiamme partite da un uliveto si propagassero ad una zona boschiva le associazioni sono state nuovamente allertate questo pomeriggio in località Pieve a Celle, nella zona dello zoo.

Se nel primo incendio non è stato necessario l’invio di mezzi aerei in supporto (era stato interessato un bosco di circa 200 metri quadri e un perimetro di circa 1500 metri quadri) questa volta è stato richiesto l’intervento di almeno due elicotteri da Lucca e Firenze. L’incendio starebbe interessando tutta una area boschiva.

Sul posto anche i volontari della Vab di Pistoia e Quarrata con diverse squadre impegnate oltre ai Vigili del fuoco.

Aggiornamento delle ore 18,30

Sul posto sta operando il personale Aib della Regione oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Pistoia e ai volontari Vab di Quarrata, Montale e Pistoia. Dalle notizie che ci arrivano è presente ancora la fiamma attiva anche a causa del vento di marino. L’incendio risulta al momento in contenimento ma l’intervento richiederà la presenza sul posto per la bonifica e i controlli per la nottata..

[in aggiornamento]