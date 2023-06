A GAVINANA UN WORKSHOP SU “LA CERAMICA MEDIOEVALE”

Il programma dell’incontro promosso dall’Associazione Culturale Valle Lune

ABETONE CUTIGLIANO. Oggi venerdì 23 giugno 2023, Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, 51028 Gavinana – PT) accoglie un workshop di approccio teorico-pratico, rivolto a studenti e ad appassionati di archeologia, che prevede un momento di lezione frontale ed un’esercitazione pratica.

L’incontro La ceramica medievale, curato dalla Dott.ssa Francesca Grassi, specialista nello studio archeologico delle società del passato nell’Europa meridionale, vuole offrire ai partecipanti le conoscenze di base necessarie per riconoscere le principali classi ceramiche di epoca medievale presenti nell’area toscana e per la compilazione delle schede ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione).

Programma della giornata

Ore 10.00 – Accoglienza

Ore 10.15 – Lezione frontale e discussione

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 14.00 – Esercitazione pratica con la suddivisione in classi di frammenti ceramici e la compilazione di schede

Ore 16.30 – Conclusione e saluti

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Evento organizzato da Associazione Culturale Valle Lune in collaborazione con Ecomuseo e Società Cooperativa Archeologica (ARA) ed inserito nell’ambito del progetto I paesaggi della Montagna Pistoiese. La Fortezza di Castel di Mura 2023” .

Per info visita il sito Ecomuseo www.ecomuseopt.it

[ecomuseo della montagna pistoiese]