A “LA TENDA” DI VIA FERRUCCI SI RICORDA LA FIGURA DI ANTONIO VERMIGLI

Domani giovedì 15 febbraio nell’occasione sarà presentata la nuova veste editoriale della rivista “In Dialogo”. Ospite della serata il teologo brasiliano Frei Betto

PRATO. [a.b.] Presso “La Tenda” in via F. Ferrucci 620 a Prato, domani giovedì 15 febbraio alle ore 21:00 si terrà un incontro dedicato al ricordo di Antonio Vermigli, attivista pistoiese, fondatore della marcia per la giustizia Agliana Quarrata, giornalista e per anni responsabile della Rete Radiè Resch, scomparso lo scorso mese di luglio e alla presentazione della nuova rivista “In Dialogo”.

La serata è promossa da La Tenda, Casa della Solidarietà di Quarrata, Parrocchia di Santomato (PT), Fondazione ETS un raggio di luce (Pistoia), Casa del Popolo di Cafaggio, Associazione “Rete Radié Resch”, Parrocchia di San Pietro a Mezzana (Prato), Comunità di Base Le Piagge (Firenze) e Associazione “Il Granello di Senape” (Pistoia).

Oltre alla nuova redazione della rivista, diretta per anni dallo stesso Vermigli che torna sotto una nuova veste editoriale interverrà Frei Betto, frate domenicano, giornalista e scrittore brasiliano, teologo della Liberazione nonchè grandissimo amico di Vermigli.

Sostenitore della Teologia della Liberazione, Frei Batto fu incarcerato due volte dalla dittatura militare brasiliana tra gli anni 60 e 70. Attivista nei movimenti pastorali e sociali, è stato consigliere speciale del Presidente della Repubblica Lula tra il 2003 e il 2004, e coordinatore della Mobilitazione Sociale per il programma Fame Zero.

La serata sarà moderata da Tommaso Vermigli e dalla giornalista Marta Quilici della redazione di In dialogo.