A LAMPORECCHIO L’ECOFURGONE ARRIVA IL TERZO LUNEDÌ DEL MESE

Il servizio sul territorio comunale è attivo dal gennaio 2020

LAMPORECCHIO. Anche a Lamporecchio è attivo l’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali Spa, il mezzo attrezzato e presidiato da operatori dove consegnare olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici, toner, pile e batterie, etc.). Il servizio è attivo ogni terzo lunedì del mese ed è rivolto in particolare alle utenze domestiche per la consegna di quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante il “porta a porta”.

Il servizio è organizzato in quattro tappe:

Località San Baronto (presso ristorante Indicatore) con orario: 7.45 – 9.15

Piazza Berni con orario: 9.30 – 11.00

Località Cerbaia (presso il parcheggio Tamburini) con orario: 11.15 – 12.00

Località Mastromarco (presso il parcheggio dell’Eurospin) con orario: 12.15 -13.00

