A LE PIASTRE LA SAGRA DELLA POLENTA DOLCE COL CARNEVALE DEI PICCOLI: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Provvedimento in vigore dalle 8 alla mezzanotte

PISTOIA. Domenica 12 febbraio, a Le Piastre, si svolgerà la Sagra della polenta dolce col Carnevale dei più piccoli. Nell’occasione, in via della Chiesa delle Piastre, nel tratto interno all’abitato, in prossimità della chiesa, sono previste modifiche alla viabilità.

Nello specifico, dalle ore 8 alla mezzanotte, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e vietato il transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli inerenti la manifestazione. Compatibilmente allo svolgimento della manifestazione, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti in caso di necessità.

Sul posto sarà presente la segnaletica stradale di preavviso.

[comune di pistoia]