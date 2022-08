A MARESCA MASSIMO MEI TRIONFA NELLA MARCIA NEL VERDE

Tutti gli altri premiati

SAN MARCELLO PITEGLIO. In una splendida giornata si è corsa a Maresca (Pistoia) ridente paesino della montagna pistoiese, la gara podistica competitiva di km 10 La Marcia nel Verde organizzata dalla A.s.d. Sci Montagna Pistoiese in collaborazione con il Circolo Ricreativo L’Unione Tafoni e la collaborazione tecnica della Silvano Fedi Pistoia, dove hanno preso il via circa 200 concorrenti e che ha visto trionfare ancora una volta Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) nella categoria assoluta uomini e Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli) nella categoria donne assolute.

In campo maschile assoluto l’atleta pistoiese precede Giacomo Pizzicori compagno di squadra del vincitore. Al terzo posto si classifica Fabio Salotti (Orecchiella Garfagnana).

Il fiorentino Claudio Casalini (Podistica Il Ponte Scandicci) si aggiudica la categoria veterani uomini, dove a la meglio su ,Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana) e Alessio Guazzini (Aurora Montale).

Aurelio Sissi (Individuale) fa sua la categoria veterani argento uomini, al secondo posto, Moreno Barchielli (Le Panche Castelquarto Firenze) e terzo David Fornai (R.m. Berzantina).

Ancora il podio più alto per Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) nella categoria veterani oro uomini dove precede, Moreno Aiello (Bellaria Pontedera) e Mario Fratini (Fratellanza Popolare Grassina).

Nelle donne assolute che ha visto trionfare l’empolese Cristina Mariani, al secondo posto si è classificata Beatrice Macelloni (Atletica Castello Firenze) e terza Sara Colzi (Gruppo Sportivo Lammari Lucca).

Beatrice Baccetti (Podistica Il Ponte Scandicci), si aggiudica la categoria donne veterane, seguita nell’ordine da Tiziana Dami (Montecatini Marathon) e Tiziana Pacini (Virtus Orentano).

La montecatinese Patrizia Fera (Montecatini Marathon) si impone nella categoria donne veterane argento davanti a Paola Aluisi (Le Panche Castelquarto Firenze).

Le foto di Claudio Landucci, podista-cronista

[giancarlo ignudi]