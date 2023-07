A MARLIANA CONTINUA LA DERIVA: RIFIUTI, UN PROBLEMA DA RISOLVERE!

Per le opposizioni di centrodestra è necessario un maggior dialogo tra l’amministrazione comunale e Alia

MARLIANA. Da giorni arrivano, sia al Circolo Fdi che alla lista Noi per Marliana, continue segnalazioni che evidenziano un problema di gestione di raccolta rifiuti all’interno del comune di Marliana.

Zone in cui la differenziata non viene raccolta e la gente è costretta a rimettere dentro i sacchi per non lasciarli giorni e giorni fuori nella strada (ricordiamo che siamo in una zona ricca di animali selvatici e le temperature esterne notevoli incrementano la fuoriuscita di odori) , privati che vietano in modi discutibili ad altre persone di lasciare i rifiuti alle zone ecologiche perchè, a detta loro, i cassonetti sono installati in zone private (amministrazione comunale informata già da tempo della situazione) e in ultimo, una segnalazione arrivata stamattina che evidenzia una situazione di estremo disagio in Panicagliora che si descrive perfettamente nella foto in allegato.

A nostro parere la situazione trova le cause sicuramente in una gestione non ottimale della raccolta da parte delle società che si occupa del ritiro rifiuti a cui si aggiunge l’inciviltà da parte di qualcuno, ma è anche dovuta ad una mancanza di comunicazione da parte dell’attuale maggioranza con il gestore.

In questo periodo il nostro comune vede un notevole incremento di persone , in parte turisti italiani e stranieri, e in parte occupanti di seconde case, per non parlare delle bellissime feste e sagre che vengono organizzate dalle Associazioni e dalle Proloco e che, fortunatamente, attirano moltissime persone nel fine settimana.

Tutto questo crea un incremento notevole dei rifiuti che non può essere gestito con l’installazione di qualche cassonetto in più.

Ci chiediamo coma mai non si siano fatti degli accordi con Alia che prevedano, in questo periodo di alta stagione, dei passaggi extra di raccolta rifiuti soprattutto dopo il fine settimana.

Quindi, dopo le strade piene di buche, un taglio dell’erba approssimativo partito in notevole ritardo, l’illuminazione pubblica che continua ad essere spenta di notte, un ufficio tecnico che funziona a singhiozzi, assistenza medica inesistente per buona parte dei cittadini, all’elenco già bello pieno di disservizi si aggiunge anche il problema raccolta rifiuti.

Eppure la voglia di venire e di investire in questo comune c’è! Basta pensare alla recente nuova apertura del bar Bimbo a Femminamorta, locale storico e famosissimo negli anni 80, che riapre dopo decenni di chiusura; la riapertura di questo locale, che una volta concluso i lavori procederà anche con la riapertura dell’albergo e di altri servizi e che tanto prestigio e lavoro porterà nel nostro comune, è passata totalmente in sordina, non Hrazabbiamo visto nè letto una parola da parte di chi avrebbe dovuto farsi portavoce di un evento importante.

Ci appelliamo, di nuovo, alla giunta Bruschi affinchè coinvolga le minoranze politiche presenti con la speranza di risollevare le sorti di questo comune.

Ai cittadini và il nostro Grazie e l’appello a continuare a segnalare le criticità affinchè noi si possa continuare a fare il nostro lavoro di opposizione nell’interesse di tutti.

Giada Calistri portavoce Fdi Marliana

Jonathan Innocenti e Massimiliano Danesi Noi Per Marliana