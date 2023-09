A MASSA E COZZILE LA PRIMA EDIZIONE DI “PICKLEBALL DAYS”

Il Campus & Sport Village Toscana il 16 e 17 settembre ospita in esclusiva nazionale l’evento ideato e promosso da MSP Toscana

MASSA E COZZILE. Sabato 16 e domenica 17 settembre 2023, con ritrovo di tutti i curiosi e gli interessati presso Campus & Sport Village Toscana, prenderà avvio la prima edizione di “Pickleball Days” evento ideato e promosso da MSP Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in media partnership con UAU Magazine. Una manifestazione di due giorni che si svolgerà presso la location partner (Impianto di Via Bruceto 97 Massa e Cozzile) all’interno dei neonati campi da Pickleball con scopo complessivo di far conoscere questo sport.

PICKLEBALL DAYS è un’iniziativa pensata e organizzata per la presentazione del format che, in esclusiva nazionale MSP Italia settore Pickleball, comprende i molti numerosi aspetti che riguardano questa disciplina, comprese area istituzionale e formativa.

Un lancio a carattere nazionale grazie al coinvolgimento di alcune aziende che hanno subito aderito alla diffusione del Pickleball sul nostro territorio —si ringraziano in particolare per il supporto Pistoia Allarmi, i Doctor Pistoia e Slow Coffee Pistoia.

Durante le due giornate sarà possibile provarlo in modo gratuito mediante figure tecnico-sportive di riferimento. Tutti gli appassionati di Fitness ma più in generale tutti coloro che vogliono possono chiedere informazioni e partecipare a Pickleball Clinic sessione di prova aperta a tutti, prevista per il giorno 16.

Numerosi già anche le richieste di iscrizioni al corso di Istruttore primo livello che si svolgerà durante la prima e la seconda giornata.

Il Pickleball è uno sport inclusivo che coinvolge soggetti non necessariamente già allenati o inseriti in contesti sportivi agonistici quindi tutti anche i curiosi sono invitati a partecipare!

Per info e adesioni 333 8793682

Referenti organizzazione

Irene Pagnini & Fabio Pientini

info – toscana@mspitalia.it