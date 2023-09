A MONSUMMANO TERME IL WEEKEND LETTERARI FEST

Tre gli appuntamenti in programma: l’11, il 12 e il 15 settembre

MONSUMMANO. Una settimana all’insegna della cultura e della letteratura. Nelle giornate dell’11, 12 e 15 settembre, il Comune di Monsummano Terme ospita Weekend letterari fest. Gli incontri settimanali, incontri culturali che saranno visibili attraverso un live streaming presso la sala Walter Iozzelli della Biblioteca Comunale di Monsummano Terme.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 11 settembre, alle ore 21.00 con il Talk Show Parole come giustizia. Un percorso, un dialogo che inizia da una data, quella degli attentati del 2001, che ha letteralmente cambiato il mondo.

Martedì 12 settembre alle ore 18.15 sarà la volta di Flavia Famà con il talk I morti non parlano, sulla guerra infinita in Colombia. La scrittrice siciliana ricostruisce nel suo libro un eterno stato di caos, quello in cui vive la Colombia, colpita da una sanguinosa decennale guerra civile.

Ultimo appuntamento previsto per venerdì 15 settembre alle ore 21.00 con Fabio Salamida e l’incontro L’ultimo tram. Storie tragicomiche di un’Italia al capolinea. Salamida ci regala, in maniera originale, uno spaccato attuale nel nostro incredibile, paradossale, insensato, paese.

Tutti gli incontri, diretti da Ennio Trivelli, si svolgeranno ad ingresso libero.

Per il programma dettagliato: www.weekendletterarifest.gaiaitalia.com.

