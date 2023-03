A MONSUMMANO TERME IN MOSTRA LA CARICATURA DI ELLY SCHLEIN

La discussa opera di Frank Federighi si aggiunge alla rassegna dell’artista in corso nella città termale

MONSUMMANO. Arriva a Monsummano Terme l’opera della “discordia” che, in questi giorni, ha fatto parecchio discutere. Dopo la pubblicazione su Il Fatto Quotidiano, la caricatura della neo segreteria del PD Elly Schlein realizzata da Frank Federighi, è esposta da oggi all’interno del Mac,n – Museo di Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme che, dal 28 gennaio e fino al 7 maggio, ospita la mostra dell’artista lucchese dal titolo Caricature.

Federighi ha accolto immediatamente l’appello della Vicesindaca del Comune di Monsummano Terme Elena Sinimberghi che, subito dopo le polemiche scaturite dalla caricatura della segreteria del PD – che non è mai entrata nella polemica — si è schierata al fianco di Federighi, sottolineando l’importanza ed il valore democratico della satira.

Nessun intento antisemita o di connotazione razziale da parte dell’artista che, come ringraziamento per il sostegno da parte dell’amministrazione, ha deciso di aggiungere la sua opera alla mostra in corso.

Elena Sinimberghi, Vicesindaca e Assessora alla cultura del Comune di Monsummano Terme, afferma: “Sono davvero orgogliosa che Federighi abbia accettato di inserire la sua opera alla mostra. Il grande rammarico è che sia stata strumentalizzata l’attività di un artista e che, in certe occasioni, l’unico modo per parlare di arte è innescando una polemica.

Noi siamo sempre a favore della satira, strumento fondante di democrazia all’interno di una comunità e siamo anche per la diffusione di ogni forma di arte e cultura. Tanto che ospitiamo la mostra di un artista di livello nazionale come Frank Federighi in un museo completamente gratuito e libero per tutti”.

Conclude Sinimberghi: “Per suggellare questo momento e chiudere la polemica, sarebbe bello che venisse in visita alla mostra anche la segretaria Schlein, insieme ad altri politici di qualsiasi partito o schieramento, per dimostrare la trasversalità della satira e del tema nello specifico. Non nego che mi piacerebbe avere la presenza del Sottosegretario Vittorio Sgarbi, sempre attento alle dinamiche che riguardano l’arte in ogni sua forma”.

L’artista Frank Federighi dichiara: “Un mio illustre collega sosteneva, in passato, che il caricaturista affermato doveva ricevere anche dissenso per le sue opere, altrimenti non sarebbe mai arrivato al livello massimo di carriera.0

Questo mi è successo con la caricatura di Elly Schlein, quindi vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo e di questo ne sono orgoglioso. Anche perché ho sempre dimostrato che la mia arte va oltre le simpatie, gli schieramenti ed il politically correct”.

Le sale di Villa Renatico Martini, l’elegante edificio tardo ottocentesco sede del museo, ospitano gratuitamente le irriverenti e divertenti opere dell’artista lucchese. Curata dal pittore Rocco Normanno e da Silvia Di Paolo, Caricature è un’incredibile carrellata di personaggi famosi, politici, attori, musicisti, sportivi, artisti e personaggi televisivi, tutti ritoccati dalla pungente ironia dell’artista, vero maestro del genere della caricatura.

Francesco Federighi, in arte Frank è infatti il caricaturista di Libero e Il Fatto quotidiano e, nel suo percorso professionale, ha inoltre collaborato con case editrici e settimanali come Max, TV Sorrisi e canzoni, L’Espresso, Ciak, Efeso, Riflessi. Numerosi i premi ricevuti per i suoi lavori di satira.

[ansalone — comune di monsummano terme]