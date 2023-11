A MONSUMMANO TERME LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NATA CON NOI”

Martedì 28 novembre 2023, alle ore 17, nella Sala “Walter Iozzelli” della Biblioteca comunale ­Giuseppe Giusti” alla presenza delle autrici Eugenia Romanelli e Rory Cappelli

MONSUMMANO. In occasione della Settimana contro la violenza di genere, l’Assessorato alla Cultura di Monsummano Terme organizza la presentazione del libro “Nata con noi. Storia di Barbara e delle sue due mamme” di Eugenia Romanelli con Rory Cappelli che si terrà martedì 28 novembre 2023, alle ore 17, nella Sala “Walter Iozzelli” della Biblioteca comunale “Giuseppe Giusti” di Monsummano Terme.

Fino a pochi anni fa, nel nostro Paese, una famiglia così non sarebbe stata nemmeno immaginabile senza risultare trasgressiva, scandalosa, offensiva, perfino illegale. Oggi, invece, è una realtà, ma la strada perché le sia riconosciuto il diritto di esistere è ancora in salita.

Questa è la storia di Barbara che, insieme alle sue mamme, Eugenia e Rory, un gigantesco cane grigio e un gatto sordo, cresce ed evolve in una famiglia piena di armonia, stabilità e amore, tra animate discussioni, episodi divertenti e dialoghi dolcissimi. Fuori, però, la quotidianità è popolata di dubbi, ostacoli e rifiuti, e occorre molta determinazione per trasformare l’ignoranza e la paura di ciò che non si conosce in comprensione e rispetto delle unicità.

Una famiglia voluta e conquistata giorno dopo giorno grazie alla tenacia di due donne che, senza esempi alle spalle né modelli di riferimento, senza leggi né aiuti, hanno realizzato il loro sogno e, al tempo stesso, segnato una svolta epocale in Italia. Smontando stereotipi e affrontando discriminazioni e pregiudizi, hanno aperto un varco affinché, anche per tutti gli altri, i limiti possano diventare nuovi orizzonti.

Eugenia Romanelli è giornalista, scrittrice e imprenditrice. È founder e direttrice della testata giornalistica ReWriters.it, di cui è proprietaria, Presidente dell’omonima Associazione Culturale, CEO di ReWorld, startup innovativa a vocazione sociale. Ha diretto la versione italiana della rivista internazionale Time Out, ha fondato e diretto la testata digitale Bazarweb.info in collaborazione con RAI Eri e La Stampa (con cui nel 2008 ha vinto il premio DONNAèWEB del Premio Web Italia patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per l’innovazione e le tecnologie per aver creato il miglior sito dell’anno), fondato e diretto il primo inserto culturale del Fatto Quotidiano e creato il canale Ansa Viaggi.

Per oltre vent’anni è stata docente a contratto tra Sapienza Università di Roma, LUISS Guido Carli, RUFA – Rome University of Fine Arts, Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, Scuola di scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi, MICC-Università di Firenze e Centro Sperimentale di Fotografia Adams.

Oggi è l’anima del Movimento Culturale ReWriters: dirige la testata digitale Rewriters.it focalizzata sulla riscrittura dell’immaginario contemporaneo e il Rewriters fest., primo festival italiano dedicato alla sostenibilità sociale.

Tra le sue opere, saggi e romanzi: Nata con noi (Giunti, 2023), Il corpo della terra, la relazione negata (Castelvecchi, 2020), Mia (Castelvecchi, 2019), Web, social ed etica. Dove non arriva la privacy: come creare una cultura della riservatezza (ETS Edizioni, 2018), La donna senza nome (Castelvecchi, 2015), È scritto sul corpo (De Agostini, 2013), 2BX (De Agostini, 2012), Vie di fuga (Dino Audino, 2011), Tre punto zero (Dino Audino, 2011), Con te accanto (Rizzoli, 2009), Sfide da vincere (Giunti, 2008), Bazar Cultural brand: comunicare sempre (Rai Eri, 2007), Tecniche di comunicazione creativa: il metodo Bazar (Rai Eri, 2005), La traversata di Emma Costa Rubens (Marotta 2004), Vladimir Luxuria (Castelvecchi, 2002), Trop Model (Ed. Borelli 2001).

Rory Cappelli è giornalista del quotidiano La Repubblica. Giornalista e fotografa, amante da sempre di viaggi e fotografia, è riuscita a coniugare nel suo lavoro questa doppia passione: ha lavorato per “Carnet”, “Art e Dossier”, “Panorama” e molti altri settimanali e riviste nazionali.

Ha vinto diversi premi giornalistici. Dopo dieci anni come autrice di reportage anche fotografici per “Viaggi di Repubblica”, da poco lavora alla cronaca del quotidiano. Ha esordito nella narrativa da giovanissima nell’antologia “Giovani Blues” curata da Pier Vittorio Tondelli. Vive e lavora a Roma.

Info: Tel. 0572 959500 – 959502

mail biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

[ansalone — comune di monsummano]