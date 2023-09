A MONSUMMANO TERME L’INIZIATIVA “ALLA SCOPERTA DEL PADULE DI FUCECCHIO”

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di promuovere le splendide riserve naturali della Toscana. Il Comune di Monsummano Terme ha così aderito al progetto della Regione, volto a dare visibilità ad alcuni dei luoghi di maggiore interesse naturalistico del territorio

MONSUMMANO. A partire da sabato 30 settembre e fino al 29 ottobre, il Museo della Città e del Territorio propone una serie di laboratori per famiglie nell’ambito del progetto “Alla scoperta del Padule di Fucecchio”. I bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni potranno conoscere la splendida natura, ma anche le tradizioni legate alla vita di un tempo nel grande “Lago-Padule”. Tanti gli appuntamenti con i laboratori e non solo: in programma anche due passeggiate nell’area delle Morette, accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica.

Il primo laboratorio, in programma il 30 settembre e che si replicherà il 21 ottobre dalle 16 alle 17.30 è intitolato “Il Padule…al museo”. L’1 ed il 22 ottobre, alla stessa ora, il Museo della Città e del Territorio ospiterà “Intrecciando si… ma riciclando!”, il 7 e 28 ottobre spazio a “Gli Amici del Padule”, mentre il 14 e 29 ottobre l’appuntamento è con il laboratorio “Il Padule Verde”.

L’1 ed il 22 ottobre, dalle ore 10 alle 13, inoltre, saranno dedicati ai “Percorsi naturalistici nella riserva naturale del Padule di Fucecchio. Itinerario sul territorio: Le Morette”.

Tutti i laboratori si svolgeranno dalle 16 alle 17.30 presso il Museo della Città e del Territorio, in Piazza Martini 1 a Monsummano Terme. Le attività sono curate dall’associazione EDA Servizi e la partecipazione è completamente gratuita su prenotazione.

Per info e prenotazioni: 0572.952140 o scrivere a museimonsummanoterme@edaservizi.it

[ansalone —comune di monsummano]