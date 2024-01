A MONSUMMANO TERME UN CICLO DI INCONTRI SULLA DIVINA COMMEDIA

A partire da giovedì 11 gennaio fino a marzo il professor Giampiero Giampieri parlerà dei canti dell’Inferno

MONSUMMANO. L’Assessorato alla Cultura di Monsummano Terme presenta il ciclo di incontri “All’Inferno con Dante” – Letture dei canti della Divina Commedia, a cura del prof. Giampiero Giampieri. L’appuntamento è fissato per tutti i giovedì a partire dall’11 gennaio 2024 e fino al mese di marzo, alle ore 16, nella saletta conferenze al primo piano del Mu.Bi Museo della Città e del territorio.

Secondo il prof. Giampiero Giampieri c’è un gran bisogno di Dante e proprio da questa necessità nasce la serie di incontri che prenderanno il via da gennaio e che analizzeranno nel dettaglio una delle opere più conosciute al monde. In particolare, si cercherà di rispondere ad alcune domande che riguardano il nostro territorio: “Dante è stato in Valdinievole?”, “Perché nel Comune di Pieve a Nievole c’è il cosiddetto Ponte di Dante?”, “Era presente alla Battaglia di Montecatini del 1315?”.

Il relatore cercherà di rispondere a questi e altri interrogativi attraverso una nuova interpretazione dei fatti storici evocati nel viaggio dantesco. Sarà l’occasione per dare una spolverata al testo più importante della lingua italiana e poterne parlare come di qualsiasi altro libro, in compagnia di un esperto qualificato, pronto a intraprendere insieme il cammino tra i canti dell’Inferno.

Giampiero Giampieri è nato a Monsummano Terme nel 1947, laureatosi in Lettere presso l’Università di Firenze, ha insegnato soprattutto nella Scuola Media. Ha pubblicato articoli e saggi su varie riviste e si è interessato di letteratura, di poesia e di storia locale. A partire dagli anni ’90 ha scritto alcuni volumi, tra cui: “Larciano e la memoria”; “Il vino e la poesia, ovvero anche la Valdinievole in Arcadia” (sul poeta monsummanese Paolo Francesco Carli); “Torquato Tasso, una psicobiografia”; “Il battesimo di Clorinda”; “Pinocchio e la Bibbia”; “Monte Summano, ascesa e discesa nel fiabesco”; “Francesco Berni”; “Sapri e dintorni” e altri ancora. Ha studiato la figura e l’opera di Giuseppe Giusti e da diversi anni si interessa soprattutto di Torquato Tasso.

A proposito della fortuna europea di questo nostro grande poeta ha scritto due saggi: “Tasso tra Amleto e Segismundo, i due versanti del parricidio” e “Il Tasso tra gli elisabettiani, ipotesi su Amleto”. Dal 2021 il Presidente dell’Istituto di Cultura “Torquato Tasso” di Sorrento, Luciano Russo, lo ha chiamato a far parte dell’associazione. Ha ricevuto il riconoscimento onorifico di Direttore della Cattedra Tassiana.

Info: Tel. 0572 959500 – 959502

mail biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

[ansalone — comune di monsummano]