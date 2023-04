A MONSUMMANO TERME UNA SERATA NEL RICORDO DEL MAESTRO CARLO BINI

L’iniziativa in onore del tenore scomparso nel 2021 si terrà domani domenica 16 aprile alle ore 18

MONSUMMANO TERME. Domani domenica 16 alle ore 18:00 al teatro Yves Montand di Monsummano Terme si terrà una serata di gala in onore del tenore Carlo Bini, scomparso nell’agosto del 2021 ed una delle figure più importanti e riconosciute nel mondo della lirica a livello internazionale. Bini ha vissuto, per trentacinque anni, proprio a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, e oggi è sepolto nel cimitero di Montevettolini, frazione del comune pistoiese.

Carlo Bini è stato un artista di fama internazionale con esperienze nei teatri più prestigiosi al mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, con oltre 60 opere interpretate sotto la direzione di maestri quali Riccardo Muti e Claudio Abbado.

L’evento, voluto fortemente dall’amministrazione comunale, è stato organizzato dall’Associazione culturale “Territorio tuscolano” di Frascati che ha già reso omaggio a Bini con uno spettacolare concerto tenuto nel teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, città natale di Carlo Bini. Sarà la voce di Mickael Spadaccini, affermato tenore a livello internazionale, a scandire il ricordo di Bini durante la serata di Monsummano Terme.

Margaret Bailey vedova di Carlo Bini, afferma: “Negli oltre 35 anni, da quando ci siamo trasferiti a Monsummano Terme, fra i suoi impegni operistici, Carlo si è sempre impegnato a diffondere l’amore per la musica. Appena presa casa a Montevettolini ha tenuto una memorabile serata di canzoni classiche napoletane nel parco della villa Renatico Martini, organizzata dall’allora assessore alla cultura del Comune Giuseppe Amoriello.

Per alcuni anni ha dato vita ad un festival di bel canto a Montevettolini ed altri luoghi del circondario. Questo fa capire quanto siamo legati al territorio di Monsummano Terme. Tra l’altro, fra le persone che hanno beneficiato dei suoi consigli e suggerimenti musicali c’è Enrica Ruggiero nativa proprio di Monsummano Terme. Già dall’età di 15 anni frequentava la sala studio di Carlo che l’ha avviata alla professione di pianista, facendosi accompagnare in numerosi concerti nel corso degli anni”.

Simona De Caro, sindaca di Monsummano Terme: “Siamo davvero orgogliosi di aver accolto, nel nostro comune, una personalità di livello internazionale. Questo evento in ricordo di Carlo Bini era doveroso, un personaggio che ha dato lustro alla nostra terra e all’Italia in tutto il mondo.

Sono convinta che sarà una serata di grandi emozioni nel ricordo di un personaggio di grandissimo valore umano, culturale ed artistico”.

[ansalone — comune di monsummano]