A MONSUMMANO TERME UNO SCREENING VISIVO GRATUITO

Domani sabato 30 settembre in piazza Giusti su iniziativa del comune e della Cri

MONSUMMANO. Un’iniziativa rivolta alla comunità a supporto dei più piccoli. Il Comune di Monsummano Terme organizza, insieme alla Croce Rossa locale, una giornata di screening visivo gratuito per la prevenzione dell’ambliopia.

Sabato 30 settembre, in piazza Giusti a Monsummano Terme, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, un gruppo di ortottiste condurrà gratuitamente lo screening a chiunque volesse sottoporre i propri bambini e bambine a questa visita specialistica.

L’ambliopia, conosciuta più comunemente come “occhio pigro”, è una patologia che si sviluppa in età pediatrica ed è caratterizzata da una riduzione della capacità visiva, generalmente in un solo occhio.

Se non corretta per tempo, può causare la riduzione o la perdita della capacità visiva. Questo dimostra quanto questa iniziativa sia di grande importanza.

Simona De Caro, sindaca di Monsummano Terme, afferma: “Siamo davvero orgogliosi di supportare attività di prevenzione come questa. Ci dimostriamo ancora una volta attenti alla comunità, provando ad offrire appuntamenti di prevenzione che diventano fondamentali per l’individuazione di determinate patologie. Come fatto per TestiamoCi, invito la cittadinanza ad aderire”.

Durante l’evento sarà possibile, per chi lo vorrà, contribuire con una donazione volontaria, destinata alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ed alla Croce Rossa di Monsummano Terme.

[ansalone — comune di monsummano]