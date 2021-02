A MONTALE CORSI ONLINE: APERTE LE ISCRIZIONI

Si aggiungono nuove proposte

MONTALE. L’Amministrazione Comunale di Montale rende noto che saranno organizzati, a partire dal mese di febbraio 2021, alcuni corsi serali per adulti in modalità online. L’iniziativa, presentata in Consiglio comunale dal gruppo “Montale futura” su proposta dell’Assessorato alla Cultura, è stata approvata all’unanimità e si pone come finalità la messa in atto di forme di socializzazione, seppur virtuali, unite all’esigenza di apprendimento e di conoscenza.

Alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montale, che prevedeva la ricerca di insegnanti a titolo gratuito per l’organizzazione dei corsi, hanno risposto quattro docenti, che metteranno le loro competenze didattiche e professionali a disposizione della comunità.

I corsi che saranno effettuati sono i seguenti:

Storia del libro dalla tabula all’e-book (docente Alberto Coco)

Conosciamo le danze popolari (docente Simona Nincheri)

A scuola di musica (docente Valentina Perugi)

Imparare le lingue con la musica: Tedesco per principianti (docente Tiziano Pierucci)

Yoga della risata (docente Stefania Nesi)

Cos’è la filosofia (docente Giusy Chiaramonte)

Le attività, programmate in orario serale e totalmente gratuite per i corsisti, saranno organizzate su piattaforma Zoom e inizieranno con almeno 5 iscritti. Per iscriversi è sufficiente inviare un’e-mail a cultura@comune.montale.pt.it con i propri dati e l’indicazione del corso prescelto.

[comune di montale]