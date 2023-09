A MONTALE IN PIAZZA MATTEOTTI SARÀ “ZONA FRANCA”

Domenica 17 settembre sarà in programma ad ingresso gratuito lo spettacolo prodotto da Teatro C’art di e con Federica Mafucci

MONTALE.[a.b.] Domenica 17 settembre 2023 ore 17:00 in Piazza Matteotti a Montale ATP teatri di Pistoia in collaborazione con il Comune di Montale propone lo spettacolo Zona Franca di e con Federica Mafucci, regia di André Casaca, produzione Teatro C’art. Dai 6 anni e per tutti, ingresso libero.

Zona franca è il territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà. Un luogo dove venire trasportati all’interno di un mondo libero e fantasioso, ma con la profondità di una vita difficile e incerta, di Franca, la protagonista dello spettacolo.

Franca, convinta di dover fronteggiare un’emergenza in scala globale, farà tutto ciò che le è possibile per mettere tutti in salvo, attraverso un dialogo diretto con il pubblico, raccontando “storie di ordinaria follia” giocando con il divertimento e il dramma del vivere quotidiano.

La crisi dichiarata da Franca altro non è che una crisi umana, che affonda le sue origini nell’egoismo, nella paura e nell’allontanamento di tutto ciò che è diverso ma grazie al suo sguardo autentico e profondo, attraverso gags e racconti esilaranti, esprimendosi con il lirismo magico della semplicità, Franca ci terrà alto l’animo e ci farà riflettere sul ruolo che hanno l’amore e le persone nella nostra vita.

Zona franca vince il primo premio al Festival di Teatro Contemporaneo CrashTest di Valdagno 2020 e il “Premio PalcoOff all’interno del Milano FringeOff Festival 2022 con una menzione speciale da parte degli studenti del Liceo Bottone partecipanti alla giuria, grazie al progetto pilota “studenti in giuria”

Zona Franca denuncia un modo di vivere che ha perso di vista la semplicità della dimensione umana sottolineando la povertà di senso di certi comportamenti ritenuti normali per afferrare, invece, la ricchezza di certe stranezze in modo da portare il pubblico dentro un vortice di sensazioni familiari da condividere ed esorcizzare attraverso la comicità.

Liberamente ispirata a una donna realmente esistita Franca rappresenta la maschera clownesca triste, malinconica e buffa, animalesca e dionisiaca della vita.