A MONTECATINI LA “CORSA DI BABBO NATALE”

L’appuntamento con la gara podistica competitiva organizzata dalla società Montecatini Marathon è per domenica 11 dicembre

MONTECATINI. Domenica 11 dicembre con partenza e arrivo alla chiesa del Corpus Domini di Via Marruota a Montecatini terme (Pistoia), si svolgerà una gara podistica competitiva di km 10 organizzata dalla società Montecatini Marathon con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, denominata “Corsa di Babbo Natale”.

Il ritrovo della gara e fissato alle ore 7,30 alla chiesa del Corpus Domini da dove alle ore 9 verrà dato il via alla gara.

Saranno premiati i primi 30 assoluti uomini,20 assolute donne,20 veterani uomini,10 donne veterane,15 veterani argento uomini,5 donne veterane argento, 3 veterani oro uomini e le prime 5 società più numerose.

Le iscrizioni devo essere inviate a questi indirizzi e mail –iscrizionimontecatini@gmail.com – montecatinimarathon@gmail.com oppure possono essere fatte anche la mattina della gara.

La quota iscrizione alla gara e di euro 8 per tesserati Uisp e di euro 10 per tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e altri enti di promozione sportiva nazionale, a tutti gli iscritti pacco gara.

Per informazioni sulla manifestazione telefonare a questi numeri-3930564934 — 3480719662.

