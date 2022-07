A MONTECATINI LA SECONDA TAPPA TOSCANA DELL’ONDA TRICOLORE CONTRO LE MAFIE

Il senatore La Pietra ha presentati il dossier sul rapporto tra mafia e carceri

MONTECATINI. Si è svolta martedì scorso alle Terme di Montecatini la seconda tappa toscana dell’Onda tricolore contro le Mafie per sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che ci riguarda da vicino

All’iniziativa sono intervenuti il Senatore Patrizio La Pietra che ha presentato il dossier sul rapporto fra mafia e carceri, il Consigliere Regionale di Fdi Alessandro Capecchi che ha anticipato le conclusioni della commissione regionale su le infiltrazioni mafiose e Keu, il Consigliere Comunale di Fdi Luca Sbenaglia ha parlato del significato della tappa dell’iniziativa nella nostra città .

Il risultato importante ottenuto con l’Onda Tricolore , ha spiegato la responsabile nazionale del Dipartimento Tutela Vittime Cinzia Pellegrino, è quello è di continuare a informare e sensibilizzare i cittadini sul tema, perché nonostante il lockdown le mafie si sono rafforzate sfruttando l’impoverimento dovuto alle chiusure e sono pronte a mettere le mani sui finanziamenti del PNRR

Per Fratelli d’Italia è chiara la strada da intraprendere ed è all’opposto di quella perseguita finora dai governi Conte e Draghi .

Continueremo la nostra battaglia al fianco della legalità per ribadire che la mafia è un fenomeno che con strumenti adeguati può essere definitivamente debellato

Un grazie per la partecipazione al Sindaco di Montecatini , alla dott.ssa Jacqueline Monica Magi, al segretario di Gioventù Nazionale Edoardo Baldaccini ed ai suoi ragazzi, a Gian Paolo Quercetani del dipartimento politiche sociali ed ai referenti locali del Dipartimento Tutela Vittime Chiara Venturi e Andrea Raperilli.

Ilaria Michelucci responsabile regionale Dipartimento Tutela Vittime di Fdi