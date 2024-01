A MONTEMURLO ARRIVANO I CORSI DELL’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO “ELIANA MONARCA“ DEDICATI ALL’UOMO E L’AMBIENTE

Gli appuntamenti si svolgeranno al teatro della Sala Banti. Il primo incontro sabato 3 febbraio ore 16 con l’architetto Gianfranco Franz che affronterà il tema della relazione tra società umana e ambienti

MONTEMURLO. I corsi di educazione permanente promossi dall’Università del Tempo libero “Eliana Monarca” di Prato, in collaborazione con l’associazione Linguaggi, arrivano a Montemurlo e propongono sette incontri che avranno come filo conduttore la relazione uomo e ambiente. Un’attività fortemente voluta dal Comune di Montemurlo per offrire, non solo ai soci dell’associazione ma a tutta la cittadinanza, occasioni di approfondimento culturale su tematiche di stringente attualità.

Il primo appuntamento da mettere in agenda è per sabato 3 febbraio alla Sala Banti dalla ore 16 alle 18. Interverrà l’architetto Gianfranco Franz della facoltà di architettura dell’Università di Ferrara che affronterà il tema della relazione tra società umana e ambienti.

«Il tema principale degli incontri è l’ambiente ma con una particolare attenzione all’aspetto antropologico e letterario.— spiega Alessandro Pagliai dell’associazione Linguaggi — Sono previsti, infatti due incontri di antropologia e cinque incontri di letteratura. Siamo arrivati a parlare dell’Umano dopo aver approfondito la cultura occidentale e i suoi prodotti ed era quindi necessario fare una riflessione più attenta sul frutto dell’Umano ai tempi nostri: dall’ambiente, alla filosofia, all’antropologia, alla letteratura, alla musica, alla cultura della pace».

Questo è il terzo anno che l’Università del Tempo libero collabora con il Comune di Montemurlo, organizzando eventi specifici sul territorio: «L’associazione si pone l’obiettivo dell’educazione permanente in ogni età della vita ed avvicinare il più persone possibili ai temi fondamentali della cultura contemporanea. La nostra ambizione quest’anno è riuscire a capire qual è il significato profondo dell’Umano.

La lunga strada percorsa fino ad oggi ci ha portato a conoscere la storia dell’Occidente e quanto questo abbia condizionato il mondo che gira intorno ad esso. — spiega il presidente dell’Università del tempo libero “E. Monarca”, Doriano Cirri — Quest’anno, invece, abbiamo individuato un tema generale dedicato all’ ”uomo”, ovvero come gli umani hanno costruito il mondo attuale? Cosa caratterizza l’uomo e il suo essere presente sulla Terra? Come il suo esistere può condizionare le risorse di cui ha necessità?».

Si parte il 3 febbraio con Gianfranco Franz e “Le relazioni tra società umane e ambienti e tra umani e non umani”; il 10 febbraio Alessio Mengoni, genetista, parlerà di “Evoluzione: l’adattamento genetico”; il 17 febbraio David Fiesoli affronterà “La sacralità della Natura: dalle antiche dee madri, al cantico di San Francesco”, il 2 marzo il tema sarà “Leopardi e la Natura: tra filosofia e poesia”, mentre il 9 marzo “Quando la scienza incontra la letteratura: H. Mondor. K. Lorenz, E. Borgna”; infine la professoressa Milva Maria Cappellini il 16 marzo affronterà Il potere delle storie e la meraviglia degli alberi: “Il sussurro del mondo”, di R Powers” e il 23 marzo La letteratura di fronte all’impensabile: “La grande cecità”, di A. Gosh “.

«C’è bisogno oggi di dare impulso all’educazione permanente per adulti e riteniamo importante fare formazione su tematiche importante, aprendo gli incontri dell’Università del Tempo Libero alla cittadinanza — conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Quelli che vengono affrontati durante le conferenze sono temi fondamentali per la vita di tutti noi. Ambiente e la pace purtroppo oggi mancano nell’agenda politica dei Paesi del mondo. Un plauso quindi all’Università del tempo libero per questa attenzione».

Per maggiori informazioni si può consultare l’Università del Tempo Libero “Eliana Monarca” piazza Mercatale, 89 – c/o Spi-Cgil – Prato il martedì e mercoledì dalle ore 10-12 telefono 0574 459263 – Cellulare 380 209 0007 email: universitatempoliberoemonarca@gmail.com www.universitatempolibero.it

[masi— comune di montemurlo]