A MONTEMURLO “BATTITO BATTIATO”,  UN OMAGGIO MUSICALE A FRANCO BATTIATO

L’appuntamento è per martedì 31 ottobre alle ore 21,15 in piazza della Libertà a Montemurlo. In caso di maltempo il concerto si svolgerà in Sala Banti

MONTEMURLO. A due anni dalla sua scomparsa, Montemurlo rende omaggio al grande cantautore siciliano Franco Battiato. Martedì 31 ottobre alle ore 21,15 in piazza della Libertà si svolgerà il concerto “Battito Battiato”, una serata per ricreare le mistiche atmosfere del “maestro”, due ore di musica e divertimento per tenere vivo il ricordo di un grande esponente della cultura italiana.

In caso di maltempo il concerto si sposterà nella vicina Sala Banti.

L’ingresso è libero e gratuito

[masi —comune di montemurlo]