A MONTEMURLO DUE INCIDENTI POCO PRIMA DEL COPRIFUOCO

MONTEMURLO. Nei giorni scorsi, poco prima dell’inizio del periodo di coprifuoco, valido dalle ore 22 alle 5 del mattino, a Montemurlo si sono verificati due incidenti con protagonisti due giovani automobilisti. Alle ore 21,30 in via Parugiano di Sotto un ragazzo di 27 anni, residente a Montemurlo, ha urtato con la propria auto alcuni veicoli in sosta. Il ragazzo ha fatto tutto da solo e nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente.

Il conducente, dopo l’urto, è stato condotto in ospedale al Santo Stefano di Prato per i controlli sanitari e dagli analisi effettuati è stato accertato lo stato di guida in stato di ebbrezza. Il giovane aveva infatti un tasso alcolemico superiore al limite consentito pari allo 0,5 grammi/litro.

Stesso orario ma luogo diverso per l’altro incidente con protagonista questa volta una ragazza di 20 anni, residente a Prato. La giovane donna, alla guida della sua Fiat Panda, proveniente dalla via Berlinguer, una volta giunta alla rotatoria tra via Rosselli — via Moro — via Pertini, forse a causa della eccessiva velocità, ha perso il controllo del veicolo e ha abbattuto tutta la segnaletica verticale presente sull’isola pedonale tra via Rosselli e via Pertini.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Montemurlo che hanno immortalato il momento dell’impatto. La mattina successiva dell’accaduto, la ragazza, dimostrando grande senso civico, si è recata al comando della Polizia Municipale di via Toscanini, denunciando la propria responsabilità nell’incidente.

« Quando ci si mette alla guida non si beve ed è importante, anche se le strade sono vuote, mantenere una velocità adeguata. — ricorda infine l’assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi — Per fortuna nessuno di questi incidenti ha avuto conseguenze gravi e ringrazio la giovane guidatrice per essersi assunta le proprie responsabilità».

