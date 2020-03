A MONTEMURLO IL COMMERCIO CONTINUA A CRESCERE

MONTEMURLO. A Montemurlo non continua a crescere solo il distretto industriale. Insieme alle fabbriche, da qualche anno a questa parte, stanno arrivando anche numerosi negozi a servizio del polo produttivo. È il caso di Guarducci abbigliamento, il nuovo negozio di abbigliamento maschile, che i fratelli Marco e Massimo Guarducci lo scorso 15 febbraio hanno aperto nel cuore del distretto industriale montemurlese, in via Labriola 243/O.

Un negozio dallo stile post industriale, che propone abbigliamento elegante e casual ma sempre di grande qualità, attraverso una selezione dei marchi più prestigiosi e di abiti di alta sartoria. Una vasta selezione di capi per rispondere principalmente alle esigenze di una clientela composta soprattutto da imprenditori e professionisti del distretto e di fuori provincia.

Marco e Massimo Guarducci, infatti, amano profondamente il loro lavoro e sanno trasmettere alla clientela la loro passione. A Montemurlo, Marco e Massimo, che sono di Galciana, hanno messo radici quasi quarant’anni fa, quando con il padre ed altri soci aprirono un primo magazzino in via Lunga a Bagnolo, vendendo materie prime e poi con il tempo specializzandosi in abbigliamento.

Con la crisi del settore, qualche anno fa, i fratelli Guarducci, chiusero l’attività di via Lunga ma, come spiega Marco Guarducci: « Era talmente tanta la passione per questo lavoro che non potevamo abbandonare tutto e poi ce lo chiedevano con forza i nostri clienti. Così abbiamo deciso di puntare al cuore della zona industriale montemurlese, realizzando il nostro sogno: aprire un vero e proprio negozio di abbigliamento e non più un semplice magazzino».

Guarducci abbigliamento, infatti, rispetto alla vecchia collocazione ora è molto più visibile, vista anche la vicinanza ad un noto locale della zona.

All’inaugurazione, quando ancora non erano in vigore le limitazioni per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, non è voluto mancare neppure il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, che ha sottolineato l’importanza dell’apertura del nuovo negozio: « Quando apre una nuova attività è sempre un segnale di fiducia importante per il futuro. Montemurlo possiede una zona industriale viva e dinamica che strascina con sé la crescita di un commercio di qualità come il negozio dei fratelli Guarducci».

