A MONTEMURLO LE “ARANCE DELLA SALUTE” DI FONDAZIONE AIRC

Anche oggi domenica 30 gennaio in piazza Don Milani si potrà contribuire alla ricerca oncologica comprando un sacchetto di arance o un vasetto di marmellata

MONTEMURLO. I volontari di Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ritornano in piazza con “Le Arance della salute” per la raccolta di contributi volontari da destinare alla ricerca oncologica. L’appuntamento a Montemurlo è in piazza Don Milani, dove anche oggi domenica 30 gennaio dalle ore 7,30 alle 19,30 si potrà acquistare una reticella da 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia (donazione di 10 euro); sono disponibili anche marmellata d’arancia in vasetto da 240 grammi e miele millefiori in vasetto da 500 grammi.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Montemurlo e, come sottolinea l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti, «rappresenta un’opportunità per aiutare la ricerca contro i tumori e scegliere prodotti alleati della nostra salute».

[masi — comune di montemurlo]