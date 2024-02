A MONTEMURLO SI FA EDUCAZIONE PERMANENTE, AL VIA AI CORSI DELL’UNIVERSITĀ DEL TEMPO LIBERO DEDICATI ALL’UOMO E L’AMBIENTE

Gli appuntamenti si svolgeranno al centro culturale La Gualchiere e al teatro della Sala Banti. Il primo incontro sabato 3 febbraio ore 16 è con l’architetto Gianfranco Franz che affronterà il tema della relazione tra società umana e ambienti

MONTEMURLO. I corsi di educazione permanente promossi dall’Università del Tempo libero “Eliana Monarca” di Prato, in collaborazione con l’associazione Linguaggi, arrivano a Montemurlo e propongono sette incontri che avranno come filo conduttore la relazione uomo e ambiente.

Un’attività fortemente voluta dal Comune di Montemurlo per offrire, non solo ai soci dell’associazione ma a tutta la cittadinanza, occasioni di approfondimento culturale su tematiche di stringente attualità.

Il primo appuntamento da mettere in agenda è per sabato 3 febbraio al centro culturale La Gualchiera (via del Carbonizzo 9-11) dalle ore 16 alle 18. Interverrà l’architetto Gianfranco Franz della facoltà di architettura dell’Università di Ferrara che affronterà il tema della relazione tra società umana e ambienti.

Anche gli incontri del 17 febbraio “La sacralità della Natura: dalle antiche dee madri, al cantico di San Francesco” di David Fiesoli e del 16 marzo “Il potere delle storie e la meraviglia degli alberi: Il sussurro del mondo” di Milva Maria Cappellini si svolgeranno al centro culturale La Gualchiera, mentre le lezioni del 10 febbraio, 2,9 e 23 marzo si terranno in Sala Banti ( piazza della Libertà)

«C’è bisogno oggi di dare impulso all’educazione permanente per adulti e riteniamo importante fare formazione su tematiche importante, aprendo gli incontri dell’Università del Tempo Libero alla cittadinanza— conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Quelli che vengono affrontati durante le conferenze sono temi fondamentali per la vita di tutti noi. Ambiente e la pace purtroppo oggi mancano nell’agenda politica dei Paesi del mondo. Un plauso quindi all’Università del tempo libero per questa attenzione»

Per maggiori informazioni si può consultare l’Università del Tempo Libero “Eliana Monarca” piazza Mercatale, 89 – c/o Spi-Cgil – Prato il martedì e mercoledì dalle ore 10-12 telefono 0574 459263 – Cellulare 380 209 0007 email: universitatempoliberoemonarca@gmail.com www.universitatempolibero.it

