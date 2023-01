A MONTEMURLO UN INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DI SUPERIORI

L’iniziativa è promossa dal Comune di Montemurlo oggi giovedì 26 gennaio ore 9,30 nell’auditorium del liceo Brunelleschi di Oste nell’ambito della promozione delle politiche del lavoro e dello sportello Orientagiovani

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo promuove un incontro di orientamento al lavoro per i giovani che si avvicinano alla maturità e che quindi a breve dovranno decidere se continuare il proprio percorso di studi o entrare nel mondo del lavoro. L’iniziativa si svolgerà oggi giovedì 26 gennaio ore 9,30 nell’auditorium del liceo Umberto Brunelleschi di via Maroncelli, 21 a Oste ed è aperto anche al pubblico.

Dopo i saluti del sindaco Simone Calamai e dell’assessore alle politiche del lavoro, Antonella Baiano interverranno gli operatori dell’associazione Cieli aperti, che gestisce per conto dell’amministrazione comunale lo sportello per il lavoro Orienta Giovani.

Paola Aiazzi, presidente del consiglio dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Prato farà un focus sulle varie tipologie contrattuali e su come orientarsi nella ricerca del lavoro.

Un focus sarà dedicato al fare impresa: Gianmarco Barluzzi, presidente giovani imprenditori Cna e Giada Lenzi, coordinatrice del gruppo giovani della Cna Toscana centro porteranno la propria esperienza e daranno consigli operativi a chi ha intenzione di mettersi in proprio. Conclude la mattinata Romano Mati, membro della giunta di Confartigianato Imprese Prato che illustrerà i profili professionali e le caratteristiche più ricercate dagli imprenditori.

«L’iniziativa rientra nella promozione delle politiche del lavoro- —spiega l’assessore al lavoro, Antonella Baiano — Un incontro di orientamento per dare ai giovani le coordinate e le dritte giuste per affrontare con più consapevolezza l’entrata nel mondo del lavoro. Il seminario, aperto a tutti, fa parte delle attività di approfondimento legate allo sportello Orientagiovani, un punto di riferimento sul territorio, promosso dal Comune con l’’ssociazione Cieli aperti per aiutare i giovani ( e non solo) nella ricerca di lavoro e di opportunità di riqualificazione».

Lo sportello Orientagiovani è attivo nella sede di via Toscanini, 19 (di fianco al comando della polizia municipale) e sarà aperto ogni lunedì dalle ore 9 alle 12, mentre l’ultima settimana del mese il servizio sarà attivo il mercoledì dalle ore 14 alle 16 su appuntamento.

La partecipazione all incontro è libera e gratuita. Per maggiori informazioni si può scrivere a orientagiovani@comune.montemurlo.po.it o chiamare l’associazione Cieli aperti telefono 3898475801

