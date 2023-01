a-nestitizzata. LA CIAMPOLINI “ESTERNA”, MA SI È DIMENTICATA DI UN COMANDANTE SUO PUPILLO?

L’Eleanna esprime indignazione altisonante per il salvataggio concesso dal Nerozzi all’indegna maggioranza di Benesperi. Noi, politicamente malvisti, vogliamo ricordarle il motivo della caduta della sindaca pupilla di Paolo Magnanensi

AGLIANA. Eleanna Ciampolini è stata tra i primi a presentarsi nella sala del consiglio per la mozione di sfiducia contro il sindaco Benesperi e non poteva certo mancare un suo post al veleno che riportiamo interamente.

Non spiega la ex-sindaca per “quale obiettivo” il Nerozzi avrebbe deciso di fare la stampella alla destra, ma usa tale accusa facendo delle allusioni che non possiamo ignorare, vista l’azione a tenaglia che la procura della repubblica di Pistoia sta assicurando al palese – a nostro avviso – salvataggio del duo Nesti/Pavona, con il maxi processo politico contro Linea Libera e la ridicola persecuzione avviata contro la comandante Lara Turelli.

Quali turbe o “affinità elettive” sarebbero state la causa della sua esclusione di una candidatura bis nel 2014, con l’arrivo del sindaco della dignità, Giacomo Mangoni?

Ma è – chiaramente, perché dimostrato dai documenti – la copertura assicurata al superprotetto “mai-comandante” Andrea Alessandro L’Nesti che ha visto escludere l’Eleanna perché anche la sfacciataggine ha un suo limite. Possiamo esprimere un nostro punto di vista o no?



Nesti è poi stato la vera causa della débâcle del Pd, che non è cosa da poco, viste le ramificazioni tentacolari che il Nesti ha mostrato (abbiamo pubblicato molti documenti definitivamente chiari e univoci) di avere avuto per la copertura assicurata illegalmente da ben tre segretarie ciecate e smemorizzate: la Madrussan, la D’Amico e l’Aveta.

Dirigenti strapagati che non hanno applicato le sentenze del Tar, ignorando le condizioni di licenziamento del contratto di lavoro del Nesti, e le sue numerose omissioni e dimenticanze in Comune, con ciò assicurandogli un’impunità di anni 15, più quelli della giunta del disonore a marchio centrodestra-senatoragricolo più legumi piriani.

Tornando alla Ciampolini, la fu-sindaca, prima di parlare di scandalo per una discussione mancata nel consiglio della vergogna, dovrebbe preoccuparsi lei e di vergognarsi per le vere e più gravi discussioni mancate sulla vicenda del Nesti, non altrimenti definibile che usurpatore d’incarico, che oltretutto favorì la signora Sonia Caramelli nel ruolo di vicecomandante in spregio alla Lara Turelli. E questo oltre a una sequela di nefandezze scritte nella lettera di messa in mora per i numerosi danni provocati al Comune.

Questa la lettera pubblicata sul social dalla ex Sindaca, che – direbbe Giachetti – c’ha proprio la faccia…

Ieri ho assistito al Consiglio Comunale di Agliana che ha “discusso” la mozione di sfiducia al sindaco Benesperi. Le virgolette sul discusso non sono a caso ma fortemente indicative di quello che abbiamo visto e sentito ovvero un sindaco solo, senza una maggioranza solida e compatta, sotto scacco di un consigliere dell’opposizione che, non certo per responsabilità ma chissà con quale obiettivo, ha deciso di fare da stampella ad una destra logorata al suo interno ed incapace di una visione di Agliana che vada oltre l’ordinaria amministrazione . È stato veramente incredibile che nessuno della cosiddetta maggioranza sia intervenuto per controbattere ai motivi indicati nella mozione di sfiducia e ribaditi in modo puntuale ed articolato dai capigruppo di Pd, Agliana in Comune e Movimento 5 Stelle e dal capogruppo di Agliana Civica che ha ripercorso le ragioni che hanno portato il suo gruppo prima a fuoriuscire dalla maggioranza e poi a sostenere e votare la sfiducia. Il sindaco ha tentato di difendersi nel completo silenzio dei suoi, silenzio veramente imbarazzante e anche offensivo per una sala dove il confronto dovrebbe essere strumento principe, e infine ha votato contro la mozione, voto legittimo ma inopportuno dichiarandosi disponibile a mercanteggiare la sua salvezza con un consigliere che lo terrà in pugno fin quando vorrà. Un sindaco debole ostaggio dei partiti e del consigliere Nerozzi che Agliana non si merita.

Poche parole: l’Eleanna, prima di parlare di legalità e correttezza, si sciaqusasse bene la bocca con l’aceto e rivedesse le violazioni che ha assicurato nella sua consiliatura, e questo non solo nel proteggere il favorito Andrea Nesti.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]

AVVISO AI NAVIGANTI

Se intendete portare in tribunale qualcuno a Pistoia con successo, evitate accuratamente di produrre documenti certi e inoppugnabili: sono inutili. Infatti dal maxiprocesso politico impancato da Curreli & C. contro Linea Libera, è emerso, senza ombra di dubbio, che per la procura e per l’aula di Luca Gaspari sono più attendibili falsi testimoni e calunniatori, che chi parla a ragion veduta dopo avere svolto indagini mai svolte o fatte svolgere dai magistrati; e dopo aver fascicolato con cura e presentato fogli ufficiali e inconfutabili, che i magistrati pistoiesi non si degnano neppure di adocchiare. e.b.